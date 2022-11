Cuba: Clôture en or aux Jeux de la mer et de la plage d'Amérique centrale et des Caraïbes

Les joueurs de beach-volley Noslen Díaz et Jorge Luis Alayo ont remporté aujourd'hui la médaille d'or des premiers Jeux de mer et de plage d'Amérique centrale et des Caraïbes, avec lesquels Cuba a terminé à la sixième place sur 26 pays.

Díaz et Alayo ont dominé un match dramatique contre les hôtes Juan Noriega et Yefferson de la Hoz, qui s'est terminé sur le score de 21-17, 20-22 et 15-10. Leurs adversaires ont opposé une résistance farouche et ont fait salle comble dans les tribunes centrales.

"Nous sommes très heureux d'avoir remporté l'or pour notre peuple et de dire adieu victorieusement à ces beaux Jeux", a déclaré à JIT Diaz, un joueur longiligne de plus de deux mètres de haut.

Son partenaire Alayo a salué la combativité de leurs adversaires : "le deuxième set a été très tendu, mais notre engagement était de ramener le titre à la maison".

Le duo féminin de Jennifer Rivera et Amanda Armenteros n'a pu faire mieux que cinq victoires avant la finale, dans laquelle elles ont perdu contre les expérimentées Portoricaines Allanis Navas et Maria Gonzalez 21-8, 21-9.

"Nous sommes en fait venus ici avec un pronostic réservé. C'était nos débuts internationaux. Aujourd'hui, nous aurions dû donner plus, mais nous avons montré que notre beach volley n'est pas mort. Nous allons continuer à nous préparer pour de nouveaux engagements", a déclaré M. Armenteros.

La médaille de bronze chez les hommes est revenue à Alexis Galicia et Oziel Aguirre, du Mexique, après avoir battu les frères Cristhoper et Yoel Guardado, du Salvador, 25-23 et 21-19.

Chez les femmes, les Mexicaines Abril Flores et Esperanza Albarrano ont remporté le bronze après avoir battu Luisana Linares et Yhonnielis Camacho 21-8, 21-15.

Grâce à ce triomphe en beach-volley, Cuba est passé de la 14e à la 6e place au classement des médailles, à égalité avec la République dominicaine, avec une médaille chacune. La médaille de bronze de Cuba a été remportée par le navigateur Jaimet Ruano.

Le Venezuela a remporté les Jeux avec 29 médailles (11-11-7), suivi de Porto Rico (17 : 9-4-4-4) et de la Colombie (20 : 7-8-5), du Mexique (21 : 5-6-10) et du Salvador (2 : 2-0-0).

Les Dominicains et les Cubains sont suivis par deux autres pays médaillés d'or, Aruba et Antigua-et-Barbuda, qui sont au coude à coude à la neuvième place. Ils étaient suivis par le Panama (0-4-2), la Barbade (0-2-2), le Costa Rica (0-1-1), la Guadeloupe (0-0-2), les îles Vierges américaines (0-0-2) et Trinité-et-Tobago (0-0-1).

Derrière, sans médaille, se trouvaient le Guatemala, les Bahamas, les îles Caïmans, le Suriname, la Jamaïque, la Martinique, le Nicaragua, Haïti, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Curaçao.

