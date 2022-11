Cuba: Crise d’octobre: Comment les tensions ont-elles commencé ?

L'intensification des actions militaires des États-Unis dans la région des Caraïbes laissait présager la préparation d'une invasion directe à Cuba

Plus de six décennies se sont écoulées depuis le triomphe de la Révolution cubaine, le 1er janvier 1959. Tout au long de ces années, le peuple cubain a été le protagoniste d'innombrables manifestations pour la défense de son indépendance face à la politique obstinément agressive des administrations étasuniennes.



Parmi celles-ci, la Crise d'octobre ou Crise des missiles de 1962, alors que l'humanité était au bord de la guerre nucléaire, se distingue par son caractère et sa portée mondiale.



Cuba fut directement impliquée dans ce dangereux conflit et fut le principal théâtre de la confrontation.



ANTÉCEDENTS



Après la défaite de la Baie des Cochons, il devint clair pour le gouvernement cubain que l'administration américaine envisageait comme alternative, dans le domaine militaire, une invasion directe dans le but de liquider la Révolution.



Cette évaluation allait se confirmer au cours des mois suivants, avec la multiplication des actions subversives internes organisées et dirigées par les États-Unis.



Cette superpuissance alloua d'importantes ressources financières et techniques contre Cuba pour organiser des activités terroristes et de sabotage, préparer des attaques contre les principaux dirigeants révolutionnaires, mener une guerre idéologique et psychologique, fournir un soutien matériel aux groupes armés opérant dans les zones rurales du pays, et mettre en œuvre un blocus économique et un isolement diplomatique de fer, ainsi que pour entraîner ses forces armées à réaliser une agression directe.

Cette situation définit le contexte des événements du second semestre de 1962.



L'intensification des actions militaires des États-Unis dans la région des Caraïbes laissait présager la préparation d'une invasion militaire directe à Cuba. Cette situation aboutit à la proposition des dirigeants soviétiques de déployer des fusées de moyenne et moyenne portée sur le territoire de l’Île.



Cette initiative, qui avait pour principal soutien le plus haut dirigeant de l'Union soviétique de l'époque, Nikita S. Khrouchtchev, était également liée à la menace que représentaient les fusées nord-américaines Jupiter en Turquie, ainsi qu'à la disparité stratégique en matière de porteurs nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique, en faveur des premiers.



L’OPERATION ANADYR



À la fin du mois de mai 1962, cette initiative fut présentée aux dirigeants cubains qui, après l'avoir analysée, prirent la décision de l'accepter, car elle constituerait une importante contribution internationaliste de Cuba au renforcement de la capacité défensive de l'ensemble du camp socialiste, et à la défense du pays, puisqu'elle jouerait un rôle dissuasif important.



Tout en y répondant par l'affirmative, les dirigeants cubains exprimèrent la nécessité de conclure un accord militaire et de le rendre public.



Khrouchtchev était d'avis que le déploiement de ces moyens pouvait être effectué de manière secrète et silencieuse, et n'être rendu public qu'une fois achevé.



Le Commandant en chef Fidel Castro Ruz et le ministre des Forces armées révolutionnaires (far), Raul Castro Ruz, doutaient tous deux de la possibilité que l'opération ne soit pas détectée plus tôt.



Par deux fois, cette opinion fut transmise au dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, la première fois lors de la visite de Raul en urss, en juillet 1962, et la seconde fois par le Commandant Ernesto Che Guevara en août de la même année. En ces deux occasions, la réponse de fut la même. Si tel était le cas, il enverrait la flotte de la Baltique à Cuba.



Entre la fin du mois de juillet et le mois d'octobre 1962, le contingent militaire soviétique d'environ 42 000 hommes appartenant à tous les types d'armes et de forces fut déployé.

Tout d'abord, les troupes d'infanterie, d'artillerie, de blindés et de roquettes anti-aériennes débarquent à la fin du mois de juillet. Puis, ce fut au tour de la division des missiles de moyenne et moyenne portée, arrivée à la mi-septembre.



La nouvelle du renforcement militaire cubain suscita un tollé dans la presse et les milieux politiques étasuniens, qui annonçaient la genèse d'une crise dangereuse.



La situation ne cessa d'empirer. La propagande sur la menace supposée de Cuba devint plus belliqueuse.



Le 27 septembre, le Comité des Affaires étrangères et des Services armés du Sénat soumet au Congrès des États-Unis la Résolution conjointe n° 230, qui donnait au Président le pouvoir de recourir aux armes contre Cuba pour empêcher la création ou l'utilisation d'une capacité militaire susceptible de mettre en danger la sécurité des États-Unis.



En réponse, le 30 septembre, le Conseil des ministres du Gouvernement révolutionnaire adopta une déclaration dénonçant les intentions bellicistes des États-Unis et affirmant la position de principe selon laquelle, face à une agression, le pays était en droit de posséder les armes indispensables à sa défense.



La position du Gouvernement soviétique était différente. Questionné directement ou indirectement par les Etats-Unis sur l'installation d'armes offensives à Cuba, il nia toujours les faits et ne défendit son droit de soutenir un pays allié en danger d’agression.



Les vols de reconnaissance illégaux effectués par des avions U-2 au-dessus de l'espace aérien cubain se multiplièrent en septembre et dans la première moitié d'octobre, mais le mauvais temps les empêcha d'obtenir des preuves.



Le 14 octobre, lorsque les conditions météorologiques se sont améliorées, un avion u-2 parvint à photographier les fusées à moyenne portée dans l'ouest du pays.



Le 16, le président Kennedy fut informé et ordonna une augmentation des vols d'u-2, des estimations par les services de renseignement du niveau et de la portée opérationnels de ces appareils, et la création d'un groupe de hauts fonctionnaires connu sous le nom de Comité exécutif du Conseil national de sécurité (ExComm), qui se réunit secrètement pendant une semaine pour décider de la manière de les éliminer, que ce soit par un blocus naval, des frappes aériennes ou une invasion.



L'attaque aérienne fut l'option la plus débattue, mais elle ne garantissait pas la destruction de tous les missiles. Kennedy opta pour un blocus naval, bien qu'il n'ait pas exclu des options plus musclées.



Le 22 au matin, les chefs d'état-major interarmées donnèrent des instructions à la flotte de l'Atlantique sur les opérations de blocus. Les forces opérationnelles du blocus comprenaient 238 navires, dont huit porte-avions, deux croiseurs, 118 destroyers, 13 sous-marins, 65 navires amphibies et 32 navires auxiliaires.



Elle disposait pour l'invasion de 250 000 hommes et de moyens aériens pour effectuer pas moins de 2 000 missions.



En outre, elle autorisa la préparation de 100 navires marchands pour le transfert de troupes, et décida d'effectuer des vols à basse altitude à l'aube et au crépuscule.



Le 21 octobre, la Base navale de Guantanamo fut renforcée par trois bataillons de marines, portant ses effectifs de 8 000 à 16 000 personnes, et le 22 octobre, elle procéda à l’évacuation du personnel civil.

