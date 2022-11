Cuba: Cuba bat le Panamá au championnat panaméricain Sub-18 de Béisbol

Cuba a fait taire les alarmes et s'est réveillé de sa léthargie offensive pour dominer le Panama ce samedi (6-2) lors de la deuxième date du groupe A, lors du de Basse-Californie 2022.

Après ses débuts la veille avec à peine trois imparables et une course contre le local Mexique, la troupe du manager Severo Crespo a pris une bouffée d'air dans le home plate et a montré de l'efficacité après un démarrage hésitant dans le box.

Cependant, les istmeños ont attaqué dans le même premier chapitre et ont frappé les envois de puissance du lanceur d'ouverture Miguel Flores (0.1, 2C, 1H, 1BB, 1DB), après deadball, billet, fusée motrice de Derek Pinto et fly de sacrifice d'Alfredo Alderete.

La présentation du gaucher Flores a apporté des doutes au personnel d'antélules et l'entraîneur Crespo a fait confiance au droit Alberto Hechevarría, qui a réussi à étouffer le feu au stade Rodolfo "Fito" Montaño.

Avec l'eau autour du cou et l'ardoise 0-2 contre dans le troisième ining, les Cubains sont sortis du slump collectif après un triple de Boris Madrazo, des hits consécutifs de Samuel Martí et Marcos Argudín et un billet à Julio César Pérez.

Manuel Moreno est sorti du box 0-1, 2.1, 3C, 3H, 2BB, 1DB) le bois d'action en main et son remplaçant Emmanuel Vargas a été reçu irrespectueusement par Yandro Hernandez pour placer 3-2 au-dessus de la troupe de la plus grande des Antilles.

Les vainqueurs ont ajouté deux autres bandes dans le quatrième épisode et une autre dans le sixième, tandis que Hechevarría (1-0, 4.2, 0C, 2H, 1BB) a dominé à sa guise une formation canaleuse incapable de déchiffrer ses soumissions.

"J'attendais ce moment lors de mon premier événement international. L'équipe avait besoin de la victoire et ne pouvait pas décevoir mes coéquipiers et toutes les personnes qui soutiennent ma trajectoire", a déclaré le lance-flammes droitier en exclusivité à Prensa Latina.

Après ce résultat, Cuba et le Panama présentent un bilan égal (1-1) dans le groupe A.

Le tournoi, prévu du 4 au 13 novembre, est formé tous contre tous et seules deux équipes avanceront pour chaque segment vers la Super Ronda, où les quatre survivants auront déjà dans leurs poches les billets de la Coupe du monde et concentreront leurs efforts sur la conquête du titre.

D'un point de vue historique, Cuba est le plus grand gagnant du concours, avec huit médailles d'or - sept consécutives de 1997 à 2007 - et deux sous-leaders, devant les États-Unis (cinq-trois-quatre) et le Mexique (un-un-un), les autres monarques de la compétition fondée en 1995.

(Avec des informations de Prensa Latina)

Traduction Appel pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/11/06/cuba-vencio-a-panama-en-campeonato-panamericano-sub-18-de-beisbol/

