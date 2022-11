Cuba : Cuba réaffirme son engagement à promouvoir le droit à l'eau

La Havane, 4 nov. (RHC)- La vice-première ministre, Inés María Chapman, a réaffirmé ce jeudi l'engagement de Cuba à faire avancer la promotion du droit à l'eau et la mise en œuvre de la Décennie internationale d'action "L'eau pour le développement durable « .

Lors du Forum social 2022 du Conseil des Droits de l’Homme sur l’eau et le développement durable organisé à Genève, en Suisse, la vice-première ministre a souligné les efforts déployés par notre pays dans le cadre de la politique nationale de l'eau et du plan hydraulique national afin de garantir une utilisation efficace et productive de l'eau, ainsi que sa synergie dans la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre du programme 2030 pour le développement durable.

Elle a souligné que le plus grand obstacle auquel Cuba est confrontée pour la mise en œuvre de la Décennie internationale "L'eau pour le développement durable" est l'intensification du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis plus de 60 ans.

À cet égard, elle a dénoncé cette politique comme une violation flagrante des droits de l'homme du peuple cubain, y compris le droit à l'eau et à l’assainissement.

Le Forum est coordonné par le Conseil des droits de l'homme qui se tient chaque année, conformément à une résolution présentée par Cuba à cette organisation.

Cet espace constitue un lieu unique de dialogue direct entre la société civile, les représentants des États membres et les organisations intergouvernementales sur un sujet choisi chaque année par le Conseil des droits de l’homme.

Source: Prensa Latina

