L'équipe cubaine a battu ses homologues de la République dominicaine 10-1 ce samedi 26 novembre, pour se qualifier pour la finale du Championnat international de baseball des moins de 10 ans à Culiacán, au Mexique.

L'équipe de Walter Chavez ajoute ainsi sa septième victoire, pour une seule défaite, et prend la tête de la phase préliminaire, à égalité avec le Mexique (7-1) et devant la République dominicaine (4-4), le Brésil (4-4), le Brésil (2-6) et Équateur (0-8).

L'équipe antillaise a frappé neuf fois, grâce à Humberto Alfonso (3-3, 3 Cl), qui a également obtenu la victoire après avoir lancé 3,2 manches de relève, et Emzo Cabrera (4-2, 1Cl et 1CA).

La défaite est due aux statistiques du starter de Quintana Roo, Yoyo Alexander Tejeda, qui a accepté quatre runs en 2,2 manches.

.

La finale du tournoi aura lieu le dimanche à partir de 14h00 au stade Gloria Borrego Parque Constitución.

(Tiré de JIT)

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticlas/2022/11/27/cuba-buscara-el-oro-en-campeonato- internacional-sub-10-de-beisbol/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/cuba-cuba-se-battra-pour-l-or-au-championnat-international-de-baseball-u-10.html