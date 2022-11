Cuba: Echecs: Il était comme ça, Guillermito ! ».

Par : Osvaldo Rojas Garay

Guillermito García González (1953-1990), le premier grand maître de Villa Clara et l'un des cinq joueur d' échecs les plus remarquables de tous les temps dans notre pays. Photo : Avant-garde.

J'ai du mal à ignorer un anniversaire lié à Guillermito García González (1953-1990), le premier grand maître de Villa Clara et l'un des cinq joueur d'échecs les plus remarquables de tous les temps dans notre pays, un quintette dirigé par José Raúl Capablanca y Graupera, troisième champion du monde d'échecs reconnu par la FIDE, Lei

Plutôt que de parler de sa brillante trajectoire, je veux m'attarde sur la partie humaine de l'éminent représentant du soi-disant sport-esprit, à l'occasion du 32e anniversaire de l'accident mortel qui lui a coûté la vie, le 26 octobre 1990.

Guillermo a laissé une vague de sympathie qui a fait de lui le joueur d'échecs le plus charismatique de la plus grande des Antilles, la preuve en est qu'en 1985, il s'est avéré être le joueur d'échecs le plus populaire de Cuba dans l'enquête menée par le magazine déjà inexistant Opina.

Je me souviens que dans les honneurs funèbres, Jesús Nogueira, son grand adversaire dans les années 80, a déclaré à ce rédacteur : « Guillermito est l'une de ces personnes qui, lorsqu'elle décède, laisse de nombreux amis. Pour son humilité, pour son charisme, pour le don qu'il possédait d'avoir toujours un sourire pour tout le monde.

Lors des Jeux olympiques de Thessalonique, en 1984, il a été désigné pour défendre le premier échiquier de l'équipe créole, mais il a renoncé à s'asseoir sur la chaise principale, cédant ce poste à Nogueira.

Puis, en 1985, il a aidé le natif de Remedios à se préparer pour l'Interzonal de Taxco, au Mexique, où son poulain a obtenu le billet pour le tournoi des candidats à la couronne mondiale.

Lors de son passage éphémère à Santa Clara en mai dernier, j'ai eu l'occasion d'interviewer Leontxo García, l'une des personnes les plus prestigieuses du monde du journalisme qui s'occupe des échecs.

Lorsqu'on lui a demandé s’il avait rencontré Guillermito, il m'a avoué : « je l'ai cotoyé à plusieurs reprises , notamment entre 1982 et 1988. J'étais l'un de ceux qui étaient à l'Open de New York, où il a fait une grande performance, en terminant à la deuxième place, et ils l'ont privé des 10 000 dollars qui lui étaient dus.

Puis il a ajouté : « Guillermito était une très bonne personne, charismatique. C'était une symbiose du talent avec l'école cubaine d'échecs, c'était un génie. Sa mort m'a beaucoup ému.

Une anecdote que j'ai racontée à plusieurs reprises, et il est impossible d'exclure lorsqu'on parle de la partie humaine de Guillermito, est son geste avec le MI Luis Sieiro lors du Tournoi International Cauto 1982, qui s'est déroulé dans la municipalité de Palma Soriano, province de Santiago de Cuba.

Le meilleur joueur d'échecs de la place m'a dit que le match avec le premier grand maître de Villa Clara à ce tournoi a une grande valeur sentimentale pour lui.

« La veille du dernier tour, alors que nous mangions, Guillermito m'a demandé : Que faut-il pour obtenir la norme de maître international ? À ce moment-là, Nogueira et moi étions à égalité à la première place avec Guillermito à un demi-point en troisième position.

« Ma réponse a été qu'il me manquait un demi-point. Il m'a tout de suite dit : Eh bien, vous avez déjà fait la norme parce que nous allons faire une nulle! J'ai répondu : 'Si vous annulez contre moi, vous perdez toute chance de gagner le tournoi'. Il a rapidement riposté, 'votre norme est plus importante pour moi que d'obtenir la première place'. Il était comme ça, Guillermito ! ».

