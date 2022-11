Cuba et la Colombie luttent contre la migration illégale

La Havane, 22 novembre (Prensa Latina) Cuba et la Colombie ont réaffirmé leur engagement à lutter contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, lors de la quatrième série de pourparlers sur cette question qui s’est tenue aujourd’hui dans cette capitale.

Les délégations des deux pays ont convenu d’améliorer la mise en œuvre des mécanismes opérationnels et globaux de coopération bilatérale afin d’être plus efficaces dans la lutte contre la criminalité liée au mouvement des personnes et d’assurer un flux régulier de voyageurs, ordonné et sûr.

Un communiqué de presse du Ministère des Affaires étrangères local a indiqué que la rencontre s’est déroulée dans une atmosphère cordiale et coopérative et a évalué le comportement du flux migratoire entre les deux pays.

Il a ajouté que la réunion était coprésidée par la directrice des Affaires migratoires, Consulaires et de la Protection du citoyen du ministère des Affaires étrangères colombien, Fulvia Elvira Benavides Cotes, et le vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Elio Rodriguez Perdomo.

