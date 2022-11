Cuba: Fin de l’élection des candidats aux assemblées municipales

La Havane, 18 nov. (RHC) Cuba terminera aujourd'hui les assemblées pour la nomination des candidats à délégués aux élections municipales du Pouvoir Populaire, qui auront lieu dans tout le pays le 27 novembre.

Initiée le 21 octobre dernier, cette étape est le premier maillon du processus électoral établi tous les cinq ans, où sont constitués les organes du pouvoir local et leur direction, et comprend la tenue de 44 700 assemblées au niveau des quartiers.

C'est également le préambule des élections nationales au cours desquelles sont élus les députés au Parlement, y compris la direction de cet organe et du Conseil d'État, ainsi que le président et le vice-président de la République.

Pour Yuliesky Amador, professeur de droit constitutionnel, ce processus est d'une importance cruciale, car il est à la base du système électoral cubain, où la population élit librement et directement parmi ses voisins ceux qui peuvent le mieux la représenter.

S'adressant à Prensa Latina, le spécialiste a souligné que le statut de délégué ne comporte pas de privilèges personnels ni d'avantages économiques, et que le mandat peut être révoqué à tout moment.

Seuls les postes de président et de vice-président de l'assemblée municipale (l'organe suprême du pouvoir d'État au niveau local), le président des conseils populaires et les commissions permanentes approuvées par l'assemblée seront professionnels, a-t-il précisé.

Selon les experts, cet exercice de démocratie participative directe revêt une importance particulière à un moment où la nation fait face à une situation économique et sociale complexe résultant, entre autres, de l'intensification du blocus économique, commercial et financier, et de l'assaut médiatique et psychologique des États-Unis.

La participation de la population à la promotion du progrès local, au plan de production et de services, à la destination du budget, aux œuvres sociales, entre autres aspects, coïncide avec la stratégie du gouvernement de consolider le socialisme cubain et le développement du pays à partir des communautés.

(Source:PL)

