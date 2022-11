Cuba: Grosses difficultés pour les sportifs cubains à cause du blocus

Les tireurs cubains ont fait preuve d'une volonté de fer pour surmonter les difficultés

Les tireurs cubains ont dû faire preuve d'une volonté incroyable pour surmonter les difficultés. Cette capacité à rebondir et relever un nouveau défi comme les Championnats panaméricains qui viennent de conclure au Pérou - quelques jours seulement après les difficultés rencontrées lors des Championnats du monde en Égypte – témoigne de la qualité et de l’esprit d’équipe qui existent dans ce sport.



Des difficultés pour obtenir des billets d'avion ; un vol suspendu du jour au lendemain ; l'impossibilité de s'entraîner en Espagne, comme prévu avant la compétition ; l'arrivée tardive en Egypte, où la possibilité de se préparer à l'avance… Et le manque de temps, une fois sur le lieu du championnat du monde, pour s'entraîner dans les installations officielles, a fait que le reste de la délégation a fini loin du podium, à l'exception de Leuris Pupo, qui a terminé à la 16e place avec 580 points. Il est vrai que le fait de devoir affronter autant d’incertitudes est parfois est assez dur, surtout si l’on veut avoir un planning précis et pouvoir programmer toute sa préparation.



Malgré toute cette situation et le fait que le blocus exercé par les États-Unis contre Cuba interdit l'achat des munitions nécessaires pour s'entraîner avec des balles et acquérir des armes, les Cubains se sont battus contre l’équipe des États-Unis - l'un des leaders de la Coupe du monde - et ont décroché quatre titres lors des Panaméricains au Pérou, où, selon les entraîneurs de notre petite délégation, Laina Pérez s'est distinguée avec une médaille d’argent au pistolet à air comprimé de dix mètres, une médaille d’or au pistolet mixte avec Jorge Grau et une médaille de bronze par équipe, contre les États-Unis, qui ont remporté la plupart des podiums, tout comme chez les garçons.



Le staff technique s’est également félicité des performances de Dianelys Pérez, carabine à air comprimé, et de ses coéquipiers, ainsi que celles des tireurs Pupo, Grau, Jorge Félix Alvarez et Alejandro Delgado, parmi d'autres concurrents de qualité venus du Brésil et du Mexique ; en plus des tireurs du Guatemala et du Salvador, ayant historiquement obtenu de bons résultats dans les spécialités pneumatiques.



Arrivée à la base aérienne de Las Palmas à Lima, Cuba a pu s'entraîner avec des munitions du 27 octobre au 4 novembre, date du coup d'envoi de la compétition continentale, y compris sur le site officiel de la compétition, où notre pays a obtenu quatre médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze, ainsi que 13 places pour les Jeux panaméricains de 2023 au Chili, et une pour Paris-2024.

