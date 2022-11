Cuba: Jhoen Lefont bat son propre record du monde de contrôle du ballon.

Le Cubain Jhoen Lefont a battu aujourd'hui son propre record du monde de contrôle du ballon avec la tête, en frappant 1958 fois le ballon sans toucher le fond de la piscine de l'Hôtel Nacional de la capitale, à l'occasion de la Journée de la culture physique et du sport, le 19 novembre.

Lefont, le bien nommé Dauphin du football cubain, a battu son précédent record de 1 664 touches en 2018 à la piscine de l'hôtel Meliá Cohiba.

J'étais un peu tendu, pas tant à cause de la préparation physique, qui était bonne, mais à cause des conditions météorologiques, car je m'attendais à beaucoup de vent et à de l'eau froide dans la piscine. Mais heureusement, cela n'a pas été le cas et j'ai pu travailler sans revers majeur, a commenté M. Lefont dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse cubaine.

L'ancien joueur de Matanzas a déclaré que l'objectif était d'atteindre 1 700 coups, mais aujourd'hui, il s'est senti très bien, tant physiquement que psychologiquement, et a étendu le nombre de coups à la balle beaucoup plus.

J'ai eu un moment compliqué lors de la touche 1300, car j'ai senti une petite charge sur mes jambes et, en plus, le ballon m'a fait bouger plus que la normale pour ce type de test. Mais j'ai pu le contrôler et le record a été conclu avec succès, a expliqué celui que l'on appelle le Dauphin du football cubain.

Lefont a également déclaré à ACN que pour cette tentative, il a fait de la musculation avec l'équipe nationale de polo et avec les vétérans de ce sport. En outre, il s'est entraîné avec des touches de ballon, par sessions de 3x800 ou deux par mille, avec un repos de cinq minutes entre chaque.

L'année prochaine, j'essaierai de battre le record du monde de distance (courir 500 mètres en piscine sans faire tomber la balle) et ensuite j'essaierai de battre le record du monde du plus grand nombre de touches en une minute", a conclu Lefont.

