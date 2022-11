Cuba: Journée nationale de la culture physique et des sports à Pinar del Río

Pour ses résultats soutenus dans le secteur et dans le sauvetage de ses installations sportives, la province de Pinar del Río a mérité d'accueillir cette année les activités centrales de la Journée nationale de la culture physique et du sport.

Au cours de la semaine, des festivals sportifs et récréatifs ont été organisés dans la municipalité principale et dans les communautés difficiles d'accès, où est arrivé le programme A Jugar (Jouons) ainsi que des compétitions féroces de toupies et le traditionnel jeu du Trésor caché.

Un grand effort a été fait dans le territoire de vueltabajero pour accueillir l'événement, en tenant compte du fait qu'il est encore en train de se remettre du passage de l'ouragan Ian.

"Comme vous pouvez le voir ce matin, autour du stade Capitán San Luis, nous avons des compétitions simultanées d'échecs, de judo, de football, de tennis de table, de volley-ball et des expositions de parachutisme, de cyclisme et de moto, cette dernière sur la piste Guamá.

"Des visites et des échanges ont été organisés avec des gloires du sport (la triple championne olympique Marlenis Costa et Pedro Luis Lazo) et des athlètes actifs tels que Mijaín López, les triple-sauteuses Leyanis Pérez et Liadagmis Povea, la basketteuse Anisleydis Galindo et les champions du monde de Baseball 5", a déclaré Eric Gutiérrez, directeur national des loisirs chez Inder.

Il y avait également des compétitions de boxe, de lutte, de tir à l'arc et d'escrime dans le parc La Independencia, ainsi que des planches de gymnastique et des combats dans la rue Martí.

Un accueil spécial a été réservé à la course MaraCuba, dont le départ a été donné au théâtre Milanés et l'arrivée au Capitán San Luis.

Était également présent le héros de la République René González, président du Club d'aviation cubain.

"Nous devions cette activité à la province, elle la méritait. Nous étions ici après le cyclone et nous avons été impressionnés par l'esprit noble et, en même temps, courageux et résilient des habitants de Pinar del Río. Je les connais très bien. Je suis devenu pilote à Pinar del Río, j'ai fait mon service militaire, j'ai aussi des frères.

"Je suis très heureux de ce que j'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, il était possible de sauter de plusieurs points. Cela répond à la reprise des activités de sports aériens dans le pays. Nous avons vu de jeunes enfants de parachutistes en action, ce qui est un symbole pour Pinar, un territoire avec une tradition dans cette discipline. Ces garçons sont l'avenir du Cuban Aviation Club", a déclaré René González.

Selon José Cedeño Tamayo, directeur général de l'éducation physique et du sport pour tous, "c'est le premier signe de joie parmi les habitants de Pinar del Río après le cyclone. Et bien qu'il y ait encore des maisons sans toit et que le chemin à parcourir pour la reprise soit encore long, cette journée a été impressionnante".

L'ancienne brune des Caraïbes Marlenis Costa et le président d'Inder Osvaldo Vento Montiller ont joué au volley-ball avec les enfants, tandis qu'Ariel Sainz analysait l'action depuis le banc de touche. Mijaín a échangé avec son peuple, à qui elle dédie toujours ses triomphes.

La rencontre avec les anciens directeurs d'Inder dans la province et la visite de La Guanajera, un quartier en transformation, ont été riches en émotions.

"Nous avons vu le parc Independencia et la rue Martí pleins. Cela témoigne de la réponse des habitants de al région de Vuelta Abajo et de leurs autorités", a ajouté M. Cedeño.

Ce vendredi, Vento Montiller avait fait visiter la commune de Guane, déclarée référence nationale pour ses résultats dans le sauvetage des installations sportives, grâce à la contribution du 1% territorial et à la gestion acceptée de ses directeurs.

Ce samedi à 14 heures, le prix annuel Inder Science Award sera remis à des chercheurs exceptionnels dans différentes catégories au théâtre du PCC provincial.

La distinction pour l'œuvre d'une vie a été décernée cette année aux docteurs en sciences María Evelina Almenares Pujadas, de l'Institut de médecine sportive, et José Francisco Monteagudo, de l'Université des sciences, de la culture physique et du sport Manuel Fajardo.

Au cours de cette journée, consacrée à l'héritage de Fidel dans le sport cubain et au 64e anniversaire du triomphe de la révolution, des activités similaires seront organisées dans tout le pays.

