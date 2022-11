Cuba: L’Association internationale de boxe prête à soutenir la boxe à Cuba

Le président nouvellement réélu de l'Association internationale de boxe (IBA), Umar Kremlev, a visité ce matin l'École nationale de boxe, dans le cadre d'une visite dans le pays, afin de s'informer sur le développement et le fonctionnement de ce sport de combat.

"La priorité est donnée aux boxeurs et à leurs entraîneurs. Nous les défendrons toujours. Sans eux, il n'y aurait pas d'Association internationale, que nous pouvons appeler leur maison. Je suis ici pour voir les conditions dans lesquelles les athlètes s'entraînent, afin de les soutenir davantage", a-t-il déclaré au Holveín Quesada, connu sous le nom de domaine de Wajay.

Il a déclaré que Cuba est un centre de pugilat international et que c'est pourquoi il aura le soutien de l'IBA. "Il aura la reconnaissance de l'IBA, qui est bien méritée, car depuis les années 70 du siècle dernier, les boxeurs cubains sont les meilleurs du monde. De nombreuses nations sont intéressées par une formation avec Cuba", a déclaré le responsable russe.

"Quand les enfants de n'importe quel pays commencent à regarder la boxe, ils suivent les Cubains, leur technique, et ils commencent à aimer ce sport. N'oublions pas que le premier championnat du monde a été organisé à Cuba", a-t-il déclaré.

M. Kremlev a indiqué qu'un don de 300 paires de gants et d'autres équipements, tels que des casques, arriverait bientôt pour les préparatifs.

Il a également déclaré que l'IBA avait de plus grands projets pour Cuba et son école de boxe : "Notre cœur est ici. Nous voulons reconstruire l'institution pour qu'elle devienne un centre d'entraînement international pour les athlètes et qu'ils puissent se rendre aux compétitions en pleine forme".

En ce qui concerne l'argent du prix pour les boxeurs cubains, il a indiqué qu'il sait "que le problème est compliqué et qu'il y a beaucoup de banques qui ne peuvent pas faire le transfert à Cuba, à cause du "blocus injuste".

"Mais cela ne va pas nous empêcher de le faire, car nous sommes engagés envers les boxeurs cubains. Nous travaillons à une solution pour payer ceux qui ont excellé aux Championnats du monde de Belgrade 2021. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, tout le monde recevra l'argent et que cela sera maintenu pour l'événement d'Ouzbékistan", a-t-il déclaré.

"Même si je sais que pour les Cubains, le paiement n'est pas la chose la plus importante, mais le fait de monter sur le ring et de représenter le pays avec son drapeau et son hymne. C'est le rêve de tout boxeur. Mais, le prix que nous donnons est utile pour qu'ils investissent dans leur avenir et leur famille".

Il a remercié le président cubain Miguel Díaz-Canel, le chef d'Inder Osvaldo Vento et les autorités de la discipline pour leur soutien : "Alberto Puig prend toujours soin de vous comme si vous étiez ses enfants. C'est une personne qui se bat pour la boxe de toute son âme".

Il a également déclaré que l'Association fera tout son possible pour que la boxe reste au programme des Jeux olympiques. "Ce sport compte de nombreux fans dans le monde entier et constitue l'une des disciplines les plus attrayantes des Jeux olympiques. C'est pourquoi la boxe est restée aux Jeux et le restera toujours.

Parmi les actions concrètes à poursuivre lors des événements olympiques, il a énuméré la clôture des dettes, le renouvellement du conseil d'administration de l'IBA, le système de gouvernance et l'arbitrage. "Financièrement, nous nous portons bien, nous sommes indépendants et nous sommes parmi les fédérations les plus transparentes du monde actuellement.

Quant aux catégories de poids, il précise qu'il y en a 13 (pour les hommes) et que l'objectif est d'en augmenter une de plus. En ce qui concerne les femmes, il a précisé qu'elles sont au nombre de 12. "Nous avons fait cela pour qu'un plus grand nombre de boxeurs concourent et aient la possibilité de représenter leur peuple".

Il a également évoqué la possibilité d'organiser des événements internationaux à Cuba et la célébration du World Boxing Day le 27 août.

Interrogé par la presse, le Russe de 40 ans a déclaré : "J'ai été boxeur, je sais comment travailler la boxe. À mes débuts, je n'avais même pas d'argent pour acheter des gants. J'avais une paire de gants que j'utilisais avec plusieurs personnes, ainsi qu'un uniforme que cinq d'entre nous portaient. J'ai attendu trois ans avant de pouvoir acheter mes propres gants en cuir. Je les ai toujours à la maison.

"Je comprends les difficultés que traversent tous les boxeurs. C'est pourquoi ils ont le droit de concourir et de gagner de l'argent.

"Je suis ici pour créer des conditions pour les boxeurs et les entraîneurs et faire respecter les règles. Nous avons eu des changements dans l'arbitrage, afin que tout le monde sache que les règles doivent être appliquées. Où qu'ils soient, les combattants seront toujours protégés par l'Association. C'est leur maison. Nous serons à leurs côtés", a-t-il conclu.

Cuba est le premier pays visité par le fédérateur après sa réélection. Dans l'après-midi, il terminera son agenda de travail.

