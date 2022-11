Cuba: L’équipe junior de boxe nationale cubaine à Tremblay-en-France

Le sport pour tous !

Le complexe sportif Guimier de la ville de Tremblay-en-France était animé de divers ateliers, où petits et grands pouvaient découvrir le rugby, le tir à l’arc ainsi que d’autres sports avec, en point d’orgue, la boxe bien sûr.

Les jeunes boxeurs cubains n’ont pas hésité à se prêter au jeu. Il fallait voir la joie et la fierté de ces tout petits, harnachés de gants de boxe bien trop grands pour eux, sautiller tels de petits moustiques autours des athlètes, pour tenter de les atteindre, ce qu’ils laissaient faire avec bienveillance.

Un match amical

La démonstration de leur art, sur le ring monté à cet effet dans la salle Le Faucheux, nous a permis d’entrevoir la force de ces boxeurs. Je précise « entrevoir », car ils ménageaient leurs forces et leurs coups face aux partenaires amateurs, valeureux mais d’un niveau forcément moins important que celui de ces athlètes en préparation pour les Championnats du Monde à Alicante de novembre, puis les Jeux Olympiques de Paris 2024.



Un projet de coopération sportive qui prend corps



À l’initiative de Cuba Coopération France, qui souhaitait faciliter l’accueil d’athlètes cubains en France en amont des JO Paris 2024 (voir l’article...), la ville de Tremblay a répondu présent et de bien belle façon. Avec toutes ses équipes, elle accueille et accompagne ces 9 jeunes jusqu’au 13 novembre, date à laquelle ils se rendront à Alicante (voir article ...). Tremblay est labellisée "Terres de Jeux » mais aussi "Olympiades Culturelles" avec la participation de son antenne théâtrale.



Pour Victor Fernández, président de Cuba Coopération France, Tremblay-en-France est l’exemple type à reproduire. L’association poursuit ce travail et d’autres villes se sont déjà engagées.

" Nous sommes très heureux de recevoir ces futurs champions à Tremblay-en-France, la renommée et l’excellent niveau de la boxe cubaine se transmettent au fil des générations. Je me souviens de grandes figures comme Teófilo Stevenson" a souligné François Asensi.

Soirée de mise à l’honneur de la jeunesse sportive



La soirée fut consacrée aux remises de récompenses aux athlètes de la ville comme à ceux des Caraïbes. SE Otto Vaillant Frías, Ambassadeur de Cuba et sa délégation ont fait l’honneur de leur présence. François Asensi, Maire de la ville, les a vivement remerciés. Il a rappelé la solidarité de la ville avec Cuba face à l’infamie et la cruauté du blocus subi par l’Île depuis plus de 60 ans.

L’Ambassadeur de Cuba a remercié la ville pour le bel accueil réservé à cette jeune équipe, fait valoir l’engagement de CCF, à l’initiative de ce projet de coopération sportif entre les villes, les collectivités françaises et les délégations sportives cubaines engagées pour les JO de Paris 2024.



En réponse aux souffrances imposées au peuple cubain par le blocus étasunien, l’Ambassadeur a souligné une des réponses de Cuba qui consiste à envoyer de nombreux médecins cubains à tous les pays qui en ont besoin. Une autre sera d’aller décrocher des médailles aux futurs Championnats Mondiaux et Jeux Olympiques.

L’Ambassadeur, les entraîneurs de l’équipe nationale de boxe cubaine et tous les boxeurs se sont vu remettre des trophées offerts par les autorités de la ville (avec des cadeaux supplémentaires pour ces jeunes boxeurs).

Toutes les disciplines sportives sont richement représentées à Tremblay et ces jeunes sportifs récompensés aujourd’hui contribuent, à n’en pas douter, à former la future génération des sportifs de très haut niveau de demain.

Un buffet offert par la ville est venu clôturer cette soirée. Décoration, mojito, musique et danse du groupe cubain "Tentacion de Cuba" ont permis en toute convivialité, l’espace d’un instant, de rendre hommage à nos amis cubains.

Cuba Coopération France

https://cubacoop.org/Tremblay-aux-couleurs-de-Cuba-avec-CCF