Cuba : La loi d'un justement cubain

C'est une loi promulguée par les États-Unis qui ne s'applique qu'à Cuba.

Le coût humain de la politique migratoire des États-Unis envers Cuba est élevé. L'immigration illégale encouragée par la loi d'ajustement cubain a coûté de nombreuses vies à cause de l'action irresponsable et négligente de beaucoup qui, dans des situations désespérées, succombe à un négoce de plusieurs millions et sans scrupule.

Les récents événement d'immigration illégale par Bahía Honda, dans la province d’Artemisa, et par Encrucijada, dans la province de Villa Clara, ont été politisés à l'extrême comme cela a été confirmé mardi à la Table Ronde consacrée à ce sujet, dans laquelle on a été informé qu'une enquête minutieuse dont les résultats seront rendus publics a été engagée sur ces faits.

Des vedettes rapides, des bateaux de pêche et des moyens rustiques ou artisanaux qui ne réunissent pas les conditions indispensables pour faire une traversée comme celle qu’ils souhaitent réaliser sont les moyens de ceux qui souhaitent émigrer illégalement par la voie maritime sans respecter les règles élémentaires de navigation, les conditions météorologiques et la manière de sortir sains et saufs de situations dangereuses.

" C'est la première mission des troupes de garde-frontières, de protéger et de sauver des vies et c’est ce que font nos unités de surface quand elles trouvent des Cubains migrants en danger. Elles emploient des méthodes de persuasion et apportent une assistance en cas d'abandon des trafiquants, » a noté la Lieutenant Colonel Imandra Oceguera, chef du département de la direction des troupes garde-frontières du ministère de l’intérieur.

Elle a affirmé que ces faits sont conçus depuis des États-Unis dans un esprit de lucre et mettent souvent en danger la vie des personnes qui embarquent parmi lesquelles, malheureusement, se trouvent des mineurs. « Les équipages sont téméraires et parfois ces opérations de trafic de personnes sont combinées avec l’introduction d'armes et de drogue dans le pays face à laquelle Cuba a toujours déclaré avoir une politique de tolérance zéro. »

Elle a également précisé que cette année, 2085 personnes ont été sauvées en 168 opérations de sauvetage dont 121 lors de 7 opérations de trafic de personnes, « une réalité que nous affrontons quotidiennement car l'utilisation de la voie maritime pour l'immigration illégale a augmenté. »

Laura Pujol Torres, sous-directrice des affaires consulaires pour les Cuba résidant à l'étranger du ministère des relations extérieures a insisté sur le fait qu'émigrer est un droit du citoyen et ne devrait pas être politisé comme c'est arrivé lors des événements récents.

La politique des États-Unis, a-t-elle ajouté, encourage cette sorte de fait de manière irresponsable et rend difficile toute action des autorités pour faire baisser l'émigration illégale.

Le premier colonel Mario Méndez Mayedo, chef de la direction d'identification, de l'immigration et de l’extranéité, a noté qu’en général, la migration cubaine se fait de façon légale et circulaire mais que ces derniers temps, elle se fait aussi par la voie aérienne pour s’incorporer au flux illégal.

« C'est une affaire de millions qui est basée sur le chantage envers les membres des familles et sur la manipulation politique car la « crainte crédible » n'est pas réelle si la personne peut sortir légalement du pays.

« Combien de personnes de plus devront-elles mourir pour que la loi d’ajustement cubain soit abrogée ? Cuba attend la bonne décision qui éliminera une politique qui encourage des conduites irresponsables et a provoqué la mort de tant de personnes, » a-t-il déclaré.

