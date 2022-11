Cuba: La migration entre Cuba et les États-Unis de 1959 à nos jours

Par : Gisela Soto Navarro

Pendant six décennies, les États-Unis ont utilisé la politique migratoire comme un instrument d'hostilité envers Cuba. Après le triomphe de la Révolution, les Gouvernements successifs de la nation du Nord ont géré, commodément, cette question en fonction des différentes étapes de leur relation avec l'île des Caraïbes.

Un élément clé qui s'est maintenu de 1959 à nos jours aide à comprendre la politisation autour de ce processus : "Le même pays où se trouve la principale colonie de l'émigration d'un autre pays devient, en plus, le principal opposant à son projet de nation ».

C'est ce qu'a déclaré le docteur en sciences, Antonio Aja, directeur du Centre d'études démographiques de l'Université de La Havane, dans une interview accordée à l’émission Archivo.cu de Cubavisión Internacional.

Depuis les années 1960, cette politique migratoire étasunienne a pour support juridique la loi d'ajustement cubain. Cette norme juridique, unique de son genre au monde, constitue une incitation à l'exode illégal, désordonné et incertain en offrant aux Cubains la certitude fondée qu'ils peuvent atteindre ce territoire par n’importe quelle voie et régulariser leur statut.

Contrairement à cet encouragement permanent, le professeur Antonio Aja attire l'attention sur un autre aspect essentiel : "Cuba est pratiquement le seul pays au monde à ce jour à avoir une relation migratoire avec les États-Unis qui établit des accords migratoires ».

Cependant, à différentes occasions, les Gouvernements nord-américains ont créé des obstacles au respect des obligations assumées, par exemple, à l'octroi des 20 000 visas annuels convenus pour les citoyens cubains qui souhaitent émigrer sur ce territoire.

Comment comprendre, alors, l'existence d'accords migratoires couplée avec la mise en œuvre de politiques qui encouragent ces flux illégaux ?

Pour Antonio Aja, la réponse est claire : « L'objectif d’un Gouvernement démocrate ou républicaine aux États-Unis depuis le triomphe de la Révolution cubaine a toujours été le même et sera toujours le même : changer le scénario de la Révolution et la faire disparaître par différentes voies et différentes méthodes, pas très différentes les unes des autres, mais c'est l'objectif. Et cela fait de la question de l'immigration un sujet pratique pour cette politique qui est utilisé d'une manière ou d'une autre.

Dans ce chapitre d'Archive.cu, les invités analysent le scénario migratoire entre Cuba et les États-Unis de 1959 à nos jours.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/11/06/archivo-cu-el-escenario-migratorio-entre-cuba-y-eeuu-desde-1959-hasta-la-actualidad-video/

URL de cet article: