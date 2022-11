Cuba: Laina Perez médaille d'argent au pistolet 25 mètres du championnat panaméricain de tir sportif

Ce mercredi, la cubaine Laina Pérez a remporté la médaille d'argent dans le pistolet 25 mètres du championnat panaméricain de tir sportif de Lima 2022, au Pérou.

La Matancera a terminé troisième de l'étape de qualification avec 572 points, ce qui lui a permis d'être classé match deux avec des représentants du Mexique et du Guatemala.

Dans cette phase importante, elle a mené avec 15 unités et s'est qualifiée pour la finale de quatre prétendants, dans laquelle elle n'a été battue que par l'Américaine Katelyn Morgan Abeln (22). Derrière se trouvaient la Brésilienne Ana Luiza Souza Lima (9) et la mexicaine Esthela Vega Elba (6).

Sheyla González et Claudia Hernandez, les autres représentants de Cuba à l'épreuve, ont terminé aux 20e et 28e places avec 563 et 545 points, respectivement.

Dans le fusil à air à 10 mètres par des équipes mixtes, les duos cubains ont terminé à la sixième et 17e place de la phase préliminaire, sans accès à la dispute de médailles.

Dianelys Perez et Alexander Molerio se sont mieux placés avec 619 unités, tandis que Lisbet Hernandez et Rainier Quintanilla ont été plus en retard avec 611.13.

Quant à l'équipe féminine de fusil d'air à 10 mètres, composée de Dianelys Pérez, Lisbet Hernández et Arneris Cabrera, elle a cédé aujourd'hui en bronze face à son similaire du Guatemala, avec un tableau de 12x2. Les États-Unis ont pris la couronne de l’épreuve.

Selon le siège Arnaldo Rodríguez, commissaire national au tir sportif, Sheyla González a obtenu aujourd'hui sa qualification pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023 et il y a déjà huit billets obtenus par Cuba dans ce combat.

