Cuba: Le baseball5 au plus haut du podium

Auteur: Oscar Sanchez Serra | internet@granma.cu 23 novembre 2022

Rares sont les Cubains qui ne sont pas tombés, quelque part dans les villes du pays, sur un match de baseball 5, qui est populairement connu chez nous comme « quatre coins ». C’est ainsi qu’on l’appelle, ou baseball avec la main -sans gants, sans battes et sans stades somptueux. Tel est le baseball5, un sport dans lequel Cuba vient d’être sacrée championne lors de la première édition de la Coupe du monde.



Au cours de cette première Coupe du monde, les nôtres ont signé une performance stratosphérique, en remportant tous leurs matches (chaque série étant de deux de trois matches). Ils ont marqué dix points ou plus dans neuf des 16 matchs et infligé sept ko à leurs adversaires.



Comme si cela ne suffisait pas, au cours de ces 16 matchs disputés, ils n'ont toléré qu'un maximum de trois ponts, et ce dans le même nombre de rencontres.



Il s'agit d'une modalité, sous l'égide de la Confédération mondiale de baseball et de softball (wbsc), qui prend déjà des allures olympiques, en raison de son dynamisme, de sa petite surface de compétition - un carré de 18 mètres - et de la nuance de sa composition, mixte et avec un petit nombre de concurrents : huit au total et cinq sur le terrain.



Mais c'est aussi une contribution de Cuba aux projets d'expansion de la wbsc, de plus en plus concrétisés, qui s'expriment aujourd'hui dans plus de 200 nations affiliées à son organisation.



Comme l’a fait remarquer la wbsc, « cette nouvelle discipline qui se joue à cinq contre cinq trouve ses origines dans le jeu des "quatre coins" qui est né dans les rues de Cuba ».

https://fr.granma.cu/cuba/2022-11-23/le-baseball5-cubain-au-plus-haut-du-podium