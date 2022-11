Cuba: Le Ku Klux Klan à Holguín?

Par Antonio Rodríguez Salvador

Perplexité, indignation, répulsion, appels à appliquer la loi contre la diffusion d'idées basées sur la supériorité d’une race ou sur la haine raciale, quelque chose qui est passible d’une amende ou d’une peine de prison, selon notre code pénal. Les réseaux sociaux répercutent aujourd'hui ce qui s'est passé le 29 dans le centre de Holguin quand, dans la soirée sont apparus trois jeunes déguisés avec des vêtements du Ku Klux Klan et demandé où étaient les noirs.

Ce n'est pas la première fois que cela arrive à Cuba. Il y a un an, également pendant la célébration d’Halloween, cette tradition étrangère que certains s’obstinent à vouloir instaurer d'un notre pays, il y a eu des jeunes déguisés avec ces attributs qui, avec ceux du nazisme, sont les plus abominables symboles mondiaux du suprémacisme de la race blanche, de l'homophobie, de l'antisémitisme, du racisme, de l’anti-communisme et de la xénophobie.

Les crimes du Ku Klux Klan se comptent par milliers tout au long de l'histoire, essentiellement aux États-Unis. Ils arrivaient la nuit dans la maison d'une famille noire, couverts draps et de capuchons blancs et pourtant des croix en feu, ils mettaient le feu à la maison ou pendaient tous les membres de la famille au milieu de rituels barbares. Aux noirs qui avaient été signalés pour avoir eu des relations avec une femme blanche ou qui simplement étaient amis avec l'une d'entre elles, ils leur coupaient les testicules qui a ensuite étaient exhibés comme trophées.

Cette organisation d'extrême droite a été fondée en 1865 et actuellement compte encore plus de 50 groupes de base aux États-Unis avec des milliers de membres affiliés. Certainement, ils n’assassinent plus impunément comme ils l’ont fait pendant une bonne partie du XXe siècle mais leurs idées terroristes restent intactes.

Certains utilisateurs de Facebook dénoncent le fait que cette fête d'Halloween à Holguin a été organisée par l’entreprise Extrahotelera Palmares. Est-ce vrai ? Dans ce cas, serait-ce la fonction de Palmarès de promouvoir des activités culturelles éloignées de nos traditions ? Quelles actions ont-ils réalisées ensuite face à ces actes de racisme évident ? C’est un sujet très sérieux sur lequel il faut enquêter à fond car de semblables distorsions culturelles ont également été encouragées par d'autres institutions de l’État.

Mais ce serait pas la seule mesure à adopter. Il faudrait que les centres éducatifs passent à l'offensive et organisent des discussions et des débats sur ce qu'il y a de pernicieux dans le fait de permettre que des traditions étrangères se substituent aux nôtres. Plus encore : il faut qu'ils organisent beaucoup plus d'activités conformes à nos traditions car pour ce travail, ils ont des milliers d'instructeurs d'art formés par la Révolution.

Déjà en 1940, dans son livre "Contrapunteo del tabaco y el azúcar » (inspiré de l’ essai Nuestra América, de José Martí), Fernando Ortiz évoquait les processus de trans-culturation. Ce terme ce concept créés par Ortiz, dans le dictionnaire de la Royal académie de la langue espagnole est définie ainsi : « réception par un peuple un groupe social de formes de culture venant d'un autre qui remplacent d'une façon plus ou moins complète leurs formes de culture propres. » Il faut comprendre qu'un processus d'acculturation nous détruirait en tant que nation.

Un usager de Facebook, commentant ces faits, signale que ces jeunes d’Holguin n'étaient pas déguisés mais révélaient t leurs véritables idées. Certainement, sur les photos, on ne peut pas voir les visages mais le message raciste est clair, sans masque. Et l'analyse d'une semblable provocation doit également être faite sans masque. Il ne peut y avoir d'impunité face à la promotion de la haine et du suprémacisme de certaines personnes sur d’autres.

