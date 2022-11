Cuba: Le sport et la culture unissent la France et Cuba à Tremblay

Paris, 5 nov. (Prensa Latina) L’équipe de boxe des jeunes Cubains et la culture de l’Île étaient les protagonistes aujourd’hui d’une rencontre organisée par la ville de Tremblay-en-France, où l’amitié et la solidarité ont animé les participants.



"Tremblay aux couleurs de Cuba", c’est ainsi que les autorités de la commune située en Île-de-France, dirigées par le maire François Asensi, et l’association Cuba Coopération France (CubaCoop), représentée, entre autres, par son président, Victor Fernandez, et ses vice-présidents Miguel Quintero et Manuel Pascual, ont promu cette activité unique.

Sur fond de musique traditionnelle et dansante de la nation antillaise, interprétée par le groupe Tentación de Cuba, enfants, jeunes et adultes ont partagé, et même croisé, les gants avec les membres de l’équipe de jeunes du pays des Caraïbes, qui se préparent dans la ville à participer dans quelques jours au Championnat du Monde de la catégorie à Alicante, en Espagne.

Le point culminant de la rencontre a été le match amical entre les jeunes boxeurs cubains et une équipe de combattants amateurs de Paris, apprécié par les personnes présentes, dans un gymnase Guimier décoré en hommage à l’Île et à sa beauté.

Nous sommes très heureux d’accueillir ces futurs champions à Tremblay, dans un sport qui a une longue tradition à Cuba et de grandes figures comme Teófilo Stevenson, dont je me souviens", a déclaré le maire de la ville à Prensa Latina.

François Asensi a célébré l’opportunité pour les jeunes des deux pays de partager de manière fraternelle, motivés par le sport et la culture.

Pour sa part, M. Fernández a estimé que la réunion de cet après-midi était la preuve de ce qui peut être réalisé grâce au projet lancé au début de l’année par CubaCoop, visant à promouvoir la présence d’athlètes de l’Île dans les villes françaises pour leur préparation aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

Nous avons vu ici, à Tremblay-en-France, avec les jeunes boxeurs, ce qui peut être réalisé, et nous continuons, depuis notre association, à travailler dans cette voie", a-t-il déclaré.

L’entraîneur principal de l’équipe visiteuse, Santiago Suárez, a remercié la ville et CubaCoop pour l’accueil et la possibilité d’entraîner neuf combattants dans des conditions optimales en vue des Championnats du Monde en Espagne.

Suárez a confié à Prensa Latina l’objectif de reconquérir le titre par nations dans la compétition de boxe pour jeunes, une couronne collective qui lui échappe depuis 2016.

