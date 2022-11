Cuba: Les citoyens cubains désignent leurs représentants aux assemblées municipales

La Havane, 10 nov. (RHC) Les mains levées, les habitants d'une communauté de la municipalité de Cerro, dans la capitale cubaine, ont ratifié le médecin qui occupait ce poste depuis deux ans comme leur représentant proposé au gouvernement local.

Ils l'ont fait après une heure au cours de laquelle les habitants du quartier ont évalué les noms de ceux qui vivent dans le quartier et connaissent bien leurs préoccupations et leurs besoins, et sur lesquels ils ont présenté leurs qualités, le tout dans le cadre du processus de désignation des candidats aux postes de délégués du Pouvoir populaire.

C'est la base du système démocratique cubain, selon la législation du pays, car ce sont les citoyens eux-mêmes qui proposent leurs représentants qui, en plus de faire partie des structures du gouvernement municipal, constituent la source fondamentale de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement).

Pour Nivia Rodríguez, une habitante de Cerro, il s'agit d'une étape importante pour garantir une bonne gouvernance dans les années à venir : " Qui mieux que quelqu'un que nous connaissons et qui connaît nos problèmes, une personne comme celle-ci est la meilleure personne pour défendre nos intérêts ", dit-elle.

Il s'agit d'un processus qui tient également compte des conditions et de la capacité individuelle à assumer cette tâche, affirme Reyna Gutiérrez, également de cette communauté, qui fait allusion à l'effort nécessaire pour exercer les fonctions de déléguée, sans pour autant renoncer à son rendement professionnel.

Le processus actuel de désignation des candidats aux assemblées municipales du Pouvoir populaire a débuté le 21 octobre dans tout le pays et doit se terminer le 18 novembre.

Selon le vice-président du Conseil national électoral (CEN), Tomás Amarán, jusqu'au 31 octobre, 26 391 de ces réunions avaient été organisées, sur un total de 44 931 prévues.

Des territoires tels que Villa Clara, Ciego de Avila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba et la municipalité spéciale de Isla de la Juventud étaient bien en avance à cette date, tandis que d'autres, comme Pinar del Río, avaient été affectés par le passage de l'ouragan Ian.

Malgré cela, a-t-il dit, la participation aux assemblées tenues dans la province la plus occidentale de Cuba était supérieure à la moyenne nationale.

