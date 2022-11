Cuba: Les vaccins Soberana 02 et Soberana Plus autorisés en urgence au Mexique

La Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris), l'agence de réglementation du Mexique, a décidé d’autoriser l'utilisation d'urgence des vaccins cubains Soberana 02 et Soberana Plus, a annoncé l'Institut Finlay des vaccins sur son compte Twitter sous les dénominations respectives de « protéine recombinante du domaine de liaison au récepteur du virus du SARS-CoV-2 (RBD) conjugué au toxoïde tétanique » et « protéine recombinante du domaine de liaison au récepteur du virus du SARS-CoV-2 (RBD) ».

Selon le communiqué, les autorisations émises par cette commission font partie de la stratégie nationale de réglementation sanitaire, qui permet d’examiner et de donner accès au plus grand nombre d’intrants pour la santé, à condition et lorsque la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit sont prouvées.

En tant qu’autorité de réglementation nationale de référence (ARNr), qualifiée par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), les décisions de COFEPRIS sont reconnues par divers pays du continent, de sorte que les vaccins approuvés sont susceptibles d’être utilisés dans d’autres pays.

Cette autorisation délivrée par COFEPRIS pour l'utilisation d'urgence du vaccin Soberana élargit le système de vaccination contre le COVID-19 dans les pays de la région.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/11/19/agencia-reguladora-mexicana-emitio-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-las-vacunas-cubanas-soberana-02-y-soberana-plus/

