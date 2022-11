Cuba: Leuris Pupo, premier Cubain qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024

Le Cubain Leuris Pupo, le meilleur tireur cubain de l'histoire, est devenu samedi le premier athlète de l'île à se classifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en remportant l'or en pistolet rapide à 25 mètres au championnat panaméricain de tir sportif de Lima 2022.

Dans une finale passionnante, le double médaillé olympique a réussi à égaliser de manière spectaculaire avec l’Etasunien Henry Laverett au huitième et dernier tour de tirs en finale (30 points tous deux) et l’a forcé à aller au shoot off (rond de playoff).

Tous deux ont fait mouche dans 3 des 5 coups de tirs dans le premier shoot off et dans le second, le monarque de Londres-2012 et sous-titre de Tokyo-2020 a fait appel à ses nerfs d'acier et abattu 4 à 3 le concurrent du nord, qui a obtenu l’argent.

Avec sa victoire, Pupo, 45 ans et fils illustre de Holguín (nord-est de Cuba), se qualifie pour ses septièmes jeux olympiques consécutifs depuis ses débuts à Sydney en 2000.

« Je suis très excité. J'étais un peu pressé dans la dernière série, c'était un casse-cœur, mais au shoot off, j'étais très concentré et confiant que je pouvais faire mon travail et obtenir l'or et la qualification olympique", a déclaré Pupo de Lima à Radio Habana Cuba.

L'entraîneur primé Meinardo Torres a estimé que la lutte pour le billet olympique était "aussi dure" que la finale olympique à Tokyo-2020. "Personne ne voulait céder et l'expérience et la concentration se sont imposées", a-t-il ajouté en pondérant le travail du meilleur tireur cubain de l’histoire.

Les trois Cubains inscrits dans le pistolet à 25m, Jorge Felix Alverez et Alejandro Delgado, ont également été inclus dans la finale de huit. Le champion panaméricain de Lima -2019, Jorge Félix, qui a mené la phase de qualification avec 579 points, a terminé à une cinquième place méritoire.

Pupo et Jorge Félix ont également garanti leurs places pour Santiago du Chili-2023.

(Avec des informations de Radio Habana Cuba)

