Cuba : Médaille d’or au pistolet à tir rapide à 25 mètres !

La Havane, 13 novembre (RHC) - L'équipe masculine cubaine a remporté aujourd'hui les médailles d'or au pistolet à tir rapide de 25 m lors du Championnat panaméricain de tir sportif Lima 2022, qui s'est tenu au Polygone Las Palmas.

Leuris Pupo, Jorge Félix Álvarez et Alejandro Jesús Delgado ont dominé le tour de qualification, entre jeudi et vendredi, avec un total de 1 722 points, devant le Pérou (1 701), le Brésil (1 697), le Guatemala (1 611) et quatre autres équipes.

Lors de la finale de samedi, notre équipe a marqué 55 points battant ainsi le Brésil (42), le Pérou (32) et le Guatemala (12).

Avec cette très belle performance, la délégation de l'île clôture la compétition avec neuf médailles (4-2-3), 13 places assurées pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023 et une pour les Jeux olympiques de Paris 2024, remportée par Pupo.

Arnaldo Rodríguez, commissaire national de ce sport, a souligné à JIT les résultats obtenus lors de la compétition au Pérou, notamment en raison des limitations rencontrées par les athlètes pour s'entraîner avec des balles et des cibles électroniques.

Comme cela a été rapporté, le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement américain à Cuba empêche la fédération nationale de cette discipline d'avoir accès à des munitions, à des armes et à d'autres technologies.

(Source Jit)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/304808-medaille-dor-pour-les-cubains-au-pistolet-a-tir-rapide-a-25-metres