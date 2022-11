Cuba : Médaille d’or  en baseball15

Mexico, 13 novembre (RHC) - L'équipe cubaine a décroché la médaille d’or lors de la 1ère Coupe du Monde de Baseball5 qui s'est disputée jusqu'à samedi à El Zócalo, à Mexico, la capitale.

L'équipe antillaise a battu le Japon en finale avec des scores de 9x1 et 6x2, ce qui lui a permis de remporter le premier prix sans défaite. En d'autres termes, ils ont été victorieux lors de leurs deux matchs contre les neuf adversaires qu'ils ont affrontés. Leur supériorité était telle qu'ils ont marqué 180 points et n'en ont permis que 19.

Briandy Molina, désigné comme le joueur le plus utile (masculin) de l'événement, a déclaré que "c'est tout pour moi, car je travaille et m'efforce depuis cinq ans d'atteindre mes objectifs. Ce résultat est dû à Pablo Terry, le meilleur entraîneur du monde dans ce sport. Il a beaucoup à offrir et nous avons appris et apprécié sa qualité.

Terry a tout gagné au baseball5. Son équipe a triomphé de manière éclatante lors de cette Coupe, mais il n'a pas été désigné meilleur entraîneur de l’événement.

"L'équipe a réalisé des performances de haut niveau et le rêve s'est matérialisé. Ce sport a une forte composante tactique et aucun adversaire n'était à notre niveau. Pour le deuxième tournoi, ils nous analyseront mieux et il sera plus difficile de gagner. Quant au choix du manager, je peux dire que celui qui le mérite ne le demande pas. J'ai donné des stages dans plusieurs pays, même dans l'atelier pour former des instructeurs continentaux, mais la chose la plus importante a été ce titre mondial", a déclaré le professeur.

Orlando Amador, un autre joueur exceptionnel, a avoué que "nous avons beaucoup sacrifié pour ce résultat et aussi nos familles. C'est un succès pour les pionniers du baseball5, pour l'équipe du Habana, pour les garçons de l'université. Ce fut un long voyage et nous nous sommes beaucoup investis dans ce projet.

Shakira Aspiazú, l'avocate de Guantanamo, a toujours été confiante dans sa réussite : "La mentalité de l'entraînement a toujours été dans ce sens. Je me suis bien comportée en première base, l'équipe m'a confié la tâche et je me suis préparée. Je devais être la quatrième batte et "couvrir" les trois garçons qui étaient souvent sur les bases. J'ai fait beaucoup de travail technique et tactique pour remplir la tâche dans cette équipe", a-t-elle déclaré.

Cuba met ainsi fin à un cycle de cinq ans depuis le lancement de cette modalité à La Havane en novembre 2017. D'abord le titre au tournoi Americas Open et maintenant la couronne mondiale.

L'objectif était toujours le même : aller à la Coupe du monde ! Et ce résultat a été atteint de manière écrasante. Félicitations à la famille du baseball5 à Cuba, qui met fin à une absence de six ans en termes de titres universels pour le passe-temps national des Cubains.

(Source Jit)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/304807-medaille-dor-pour-cuba-en-baseball15-au-mexique