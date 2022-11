Cuba: Ouverture de la 6e conférence e l'Association des États des Caraïbes sur la coopération internationale

La Havane, 10 nov. (RHC) La sixième Conférence de coopération internationale de l'Association des Etats de la Caraïbe (AEC) s'est ouverte jeudi à La Havane en présence du président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, du président du Conseil des ministres de l'AEC, Mario Adolfo Búcaro, du secrétaire général de l'organisation, Rodolfo Sabonge, ainsi que de ministres des Affaires étrangères et de ministres de la région.

Lors de la séance d'ouverture de l'événement, dont l'objectif principal est de discuter de la transformation et de l'innovation dans la région des Caraïbes, le ministre cubain du commerce extérieur et de l'investissement, Rodrigo Malmierca, a souligné que la coopération est essentielle au développement intégré des pays.

"Il faut espérer que cette conférence ouvrira des opportunités réalistes pour promouvoir l'intégration régionale et le développement durable de nos peuples", a-t-il déclaré.

Malmierca a assuré que Cuba dispose d'un cadre juridique intégré pour la coopération internationale.

Pour sa part, le président du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe et ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Mario Adolfo Búcaro, a remercié Cuba d'accueillir la conférence.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, la directrice de la coopération de l'AEC, Adriana Bolaños, a déclaré que l'organisation s'est lancée dans un ambitieux processus de revitalisation avec un plan d'action de six ans assorti d'objectifs concrets. En ce sens, a-t-elle dit, cette conférence est importante pour les mener à bien.

Rodolfo Sabonge, secrétaire général de l'association, a évoqué l'importance de concrétiser des projets et des programmes sur la protection et la conservation de la mer des Caraïbes, la réduction des risques de catastrophes, l'intégration économique de la Grande Caraïbe et le tourisme durable. (Source/Cubadebate)

