Cuba: Participation massive à l’élection des autorités locales

Par: Roberto Morejón

L'élection des délégués aux assemblées municipales du Pouvoir Populaire marque la situation actuelle de Cuba, un pays secoué par des conditions matérielles difficiles et l'hostilité des États-Unis, mais attaché à la légalité.

Des millions de Cubains ont exercé ce dimanche leur droit de voter librement et secrètement en faveur de l'intégration des organes décisifs dans l'exercice et le contrôle du pouvoir de l’État.

Avant de se rendre aux urnes, le plus souvent situées dans les écoles et gardées par des enfants, les électeurs ont exercé le droit, protégé par la Constitution, de proposer et de nommer leurs candidats.

Ils l'ont fait dans des assemblées de circonscription, où ils ont souvent évoqué les vicissitudes quotidiennes, exacerbées par le blocus étasunien, les coûts du traitement de la Covid-19 et les prix élevés des matières premières et des denrées alimentaires sur le marché étranger.

C'est pourquoi les participants aux réunions de quartier ont souvent insisté sur l'importance du rôle des futurs élus municipaux de continuer à identifier les problèmes du quartier et de les traiter devant les instances compétentes, à la recherche de solutions possibles.

Mais surtout, il doit trouver des réponses lorsque la solution aux problèmes devient complexe et faire appel au potentiel de la communauté pour trouver des alternatives, si cela est possible.

Pour ce faire, les délégués peuvent coordonner le soutien des organisations politiques, de masse et sociales ainsi que des citoyens en général.

Comme on peut le constater, les personnes élues assument un haut niveau de responsabilité dans les territoires, et toutes les entités et les citoyens doivent les soutenir.

Dans le cadre des difficultés que traverse notre pays et de la politique de résilience créative promue par le gouvernement, les élus municipaux ont un important rôle à jouer.

Le gouvernement de la plus grande des Antilles a insisté sur la nécessaire autonomie des municipalités, entérinée par la Constitution de la République.

Ces territoires sont plus proches des questions les plus urgentes et de nombreux processus gouvernementaux doivent être menés à bien, raison pour laquelle le budget de l'État les renforce, même s'ils ne cesseront jamais de compter sur la coopération provinciale et nationale.

Les Cubains se sont rendus aux urnes ce dimanche en connaissant la pertinence communautaire des délégués du pouvoir populaire, d'où la massivité du processus électoral, au nom du progrès exceptionnel de la société et pour rendre effective la démocratie participative.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/306234-participation-massive-a-lelection-des-autorites-locales