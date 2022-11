Cuba: Première médaille en tennis de table au championnat panaméricain

Daniela Fonseca et Idalys Lovet ont avancé vendredi en demi-finale du double féminin et ont assuré la première médaille de Cuba au championnat panaméricain de tennis de table de Santiago du Chili 2022.

La passe s'est concrétisée après avoir battu pour non-présentation aux hôtesses Paulina Vega et Daniele Ortega. Dimanche prochain, ils rivaliseront contre les Américaines Amy Wang et Rachel Sung dans le but compliqué d'arriver à la querelle du sceptre.

Les Norteñas ont obtenu une place dans l'antichambre de la finale après avoir battu les Argentines Candela Morelo et Camila Argüelles de 3-2 sets.

De l'autre côté de l'organigramme, on verra les visages les Brésiliennes Karoline Kumahara et Bruna Takahashi et les sœurs portoricaines Adriana et Melanie Diaz.

Deux médailles de bronze sont réparties dans cette joute. S'inclure parmi les quatre couples primés constitue un résultat pertinent pour les cubaines, propriétaires de l'emplacement le plus discret du classement parmi toutes les personnes inscrites.

Dimanche, les champions du double seront également connus dans chaque sexe, et peu de temps après, le concours baissera ses rideaux avec la dispute des finales individuelles.

Malheureusement, dans cette aspiti, aucun des Cubains n'a réussi à dépasser le tour de 16, auquel seul le jeune Eday Gómez est arrivé, comme preuve d'un avenir prometteur.

Le joueur de 20 ans à peine a commencé la route avec une victoire de 4-3 sur le portoricain Oscar Birriel. Il a ensuite signé un 4-0 contre le Mexicain Dario Arce. Puis le meilleur classement du rendez-vous s'est croisé sur son chemin : le Brésilien Hugo Calderano.

Malgré son sixième siège intimidant à l'échelle mondiale, l'Américain a dû s'efforcer de s'imposer dans le premier set (13-11). À l'avenir, la supériorité s'est manifestée en partiels consécutifs de 11-5, 11-3 et 11-4.

Jorge Moisés Campos et Liván Martínez, les plus expérimentés de l'équipe cubaine, ont cédé depuis le tour 32. Le premier a perdu 3-4 contre le Canadien Eugene Wang et avec le même tableau s'est concrétisé la défaite de Liván contre le Mexicain Marcos Madrid.

Les tours individuels jusqu'à la demi-finale seront joués ce samedi. En outre, le vainqueur du double mixte sera défini, dans lequel le duo olympique de Daniela et Moïse a dit au revoir dans les premières mesures de la joute.

(Tiré de JIT)

