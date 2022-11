Cuba: Près de 500 coureurs étrangers au Marathon 2022

"Nous considérons que la confirmation de 490 coureurs étrangers pour le Marathon 2022 le 20 novembre prochain est très bonne", a déclaré à JIT Carlos Gattorno Correa, directeur de la Commission nationale des courses et des marches Marabana-Maracuba (CNCC).

Sur ce total, 453 se rendront expressément dans cette capitale pour prendre le départ de l'événement. Les autres sont des résidents temporaires ou permanents dans le plus grand archipel des Caraïbes.

"Pour l'époque que vit l'humanité, accueillir dans notre pays des marathoniens de 51 nations nous rend fiers", a déclaré Gattorno.

Ils s'affronteront dans l'appel principal des piétons cubains avec 2 021 hôtes, qui à 6h30 du matin, prendront le départ devant la salle polyvalente Ramón Fonst de la capitale, sur l'Avenida Independencia.

La distance avec le plus grand nombre de marcheurs est de 10 kilomètres, avec 1 193. Il est suivi par le demi-marathon avec 325. 121 athlètes participeront au 42 kilomètres 195 mètres.

Mesure du circuit

Le Mexicain Javier Noriega Guzmán, géomètre de catégorie A de la World Athletics (WA) et de l'Association mondiale des marathons et des courses à distance (Aims), commence mardi, aux côtés de spécialistes cubains, la mesure du circuit qui aura également une cible face à la polyvalente Fonst.

"Nous profiterons de la présence de l'expert envoyé par WA et Aims pour que plusieurs de nos arbitres augmentent leur catégorie", a déclaré Gattorno.

Noriega, Faustino Heredia Machado, président de la Commission nationale des règles et de l'arbitrage de l'Inder, Juan Carlos Mesa López, directeur général adjoint de la CNCC, Roberto Apaceiro Fernández, entraîneur d'athlétisme et officier technique international, et Jorge Luis Vega Zamora, également entraîneur d'athlétisme, seront présents dans son travail.

(Avec des informations de Jit)

Traduction Appel pour Bolivar Infos

