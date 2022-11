Cuba: Qui politise la Classique mondiale de baseball ?

Il a été expliqué à plusieurs reprises que la Fédération cubaine de baseball (FCB) façonne sa présélection pour la Classique mondiale au milieu de pressions, de harcèlement et de menaces.

Un exemple de cela a eu lieu mardi, lorsque le lanceur de la MLB et membre de l'Association des joueurs de baseball professionnels cubains (une sorte de parti politique de baseball basé en Floride) Rasiel Iglesias a raconté dans une émission en ligne sa réaction à la décision d'Andy Ibáñez et Yoan López de rejoindre la présélection cubaine.

"Je viens de découvrir la nouvelle, j'ai voulu vérifier l'information et je les ai appelés, l'information est vraie. Le manager les a appelés directement et ils ont montré leur intérêt à participer avec la Fédération cubaine à la Classique", a-t-il déclaré.

"J'ai parlé avec eux et je leur ai dit les conséquences que tout cela pouvait entraîner sur la décision qu'ils ont prise et ils ont accepté de ne pas continuer avec nous dans l'Association des joueurs de baseball professionnels cubains", a-t-il ajouté.

"Nous tous (l'association Peloteros) avons pris cette décision, ceux d'entre nous qui se battent vraiment pour cela, nous avons décidé de les retirer de l'association, ils ont été exclus", a-t-il détaillé.

"Beaucoup de gens diront que nous agissons comme eux (la Fédération cubaine de baseball), mais nous ne pouvons pas avoir deux personnes qui jouent dans le même camp", a-t-il poursuivi.

"Plus la date de mars approche, plus les joueurs continueront à partir, parce qu'ils sont désespérés (la Fédération cubaine de baseball), ils savent qu'avec les athlètes qui sont sur l'île, ils n'ont pas d'équipe compétitive, ils continueront à appeler plus de personnes", conclut le résumé publié sur la plateforme Swing Completo.

Si l'on fait abstraction de certaines imperfections de ces clauses, il est indéniable que les pressions, le harcèlement et la coercition se poursuivent et s'intensifient au vu et au su de tous ... Peut-être que la MLB peut prendre note et agir ?

L'ACPBP agit ouvertement comme un parti politique, avec une unité de mesure très éloignée du baseball, du Classique et des souhaits réels des fans cubains.

Elle ne dénonce pas le trafic de joueurs de baseball, ni le renversement de l'accord entre le FCB et la MLB, mais s'empresse de "torturer" ceux qui choisissent librement de jouer pour leur pays et leur peuple.

L'ACPBP ment, ou plutôt délire, lorsqu'elle présume du désespoir de la FCB sur cette question. La Fédération dispose d'un espace dans le V Classic (même s'il manque des permis) et d'une réserve de joueurs de qualité avec laquelle elle peut se représenter. Elle n'a aucune obligation de remporter l'épreuve, en fait, nous ne pensons pas qu'elle se propose de le faire à l'heure actuelle.

Il souhaite cependant répondre à une vieille plainte de ses fans : faire appel à des joueurs formés à Cuba, qui jouent dans la MLB et d'autres circuits professionnels sans son intermédiaire, pour compléter une liste meilleure et plus représentative.

Il ne demande pas à ces athlètes leur credo politique, il leur demande s'ils veulent représenter Cuba et ses supporters. Et oui, il se réserve apparemment le droit de ne pas appeler ceux qui l'ont un jour laissé se lancer dans un événement international. Cela s'explique davantage par des raisons éthiques que politiques, même si l'argument n'est pas très apprécié à Miami et ailleurs.

(Tiré de JIT)

source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/11/16/quien-politiza-el-clasico-mundial-de-beisbol/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/cuba-qui-politise-la-classique-mondiale-de-baseball.html