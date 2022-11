Cuba: Remise du prix annuel de la Science

En présence des plus hautes autorités d'Inder, les prix scientifiques annuels ont été remis cet après-midi dans la salle Los Pasos Perdidos du PCC provincial de Pinar del Río, territoire où se sont déroulées les activités du 19 novembre.

Le docteur en sciences María Emelina Almenares Pujadas, 80 ans, a reçu le prix pour l'ensemble de ses réalisations et s'est exprimée au nom des lauréats.

"Je suis très fière. Il est parfois difficile d'exprimer par des mots la véritable valeur des émotions. Les chercheurs qui ont été honorés lors de cet événement se distinguent par leur qualité et leur impact environnemental. Nous, les lauréats, remercions tous ceux qui ont participé à cette activité et ceux qui ont fait la sélection. Nous ne pouvons manquer de nous souvenir de Fidel, qui a promu le sport révolutionnaire. Nous continuerons à former des jeunes pour poursuivre son travail.

"J'avais toujours gardé mes diplômes, mais je ne les avais jamais mis en ordre. Le fait que lorsque j'ai présenté mon dossier, j'étais déjà considérée comme digne de ce grand honneur, m'a obligé à mieux organiser mes affaires. Désormais, j'aurai tous mes travaux scientifiques prêts, ne serait-ce que pour moi-même.

"Aujourd'hui est un jour heureux. J'ai étudié le journalisme et la médecine. Lorsque j'ai obtenu ce dernier diplôme, j'ai été placé dans une communauté rurale, où tout médecin doit commencer. A Sierra Cristal, au-delà de Guantánamo, tout a commencé. Puis j'ai déménagé à Santiago de Cuba où je suis resté pendant sept ans.

"En 1984, je me suis installée à La Havane, à l'Institut de médecine sportive. Là-bas, j'avais différentes responsabilités. Après ma retraite, je me suis lancée dans l'enseignement et la recherche. Je ne me repose jamais dans ce monde de la science", a-t-elle déclaré avec émotion lors d'une conversation avec la presse.

Pour sa part, le docteur en sciences José Monteagudo Soler, qui a également reçu le prix pour l'ensemble de ses réalisations, a déclaré que "c'est un grand honneur de recevoir cette reconnaissance, en raison de ce qu'elle signifie pour les chercheurs. C'est un stimulant pour mon activité scientifique et d'enseignement et pour le travail effectué dans les hautes performances de l'Inder".

Le professeur titulaire et consultant à l'Université de la culture physique et des sciences du sport a ajouté que "c'est quelque chose que tous les professeurs peuvent réaliser systématiquement et avec discipline. Il s'agit d'une recherche de qualité pour que le sport cubain puisse atteindre des niveaux plus élevés. Je dédie ce prix à Fidel, à ma famille et aux entraîneurs cubains".

" Le travail consiste en une évaluation cardio-pulmonaire en lutte, judo et boxe. Nous avons remodelé les protocoles écométriques, en tenant compte des mouvements techniques spécifiques, pour déterminer la capacité pulmonaire maximale, l'une des valeurs physiologiques les plus importantes dans la performance et la vie humaines.

"Cela a permis aux athlètes d'améliorer leur qualité et d'obtenir un plus grand nombre de médailles lors des grandes manifestations", a déclaré le Dr Teresa Duany Díaz, cardiologue au centre de recherche sur le sport de Cuba (prix de la catégorie "Innovation").

« J’ai obtenu cette reconnaissance pour avoir fait plusieurs publications dérivées de projets de recherche du Centro de Estudios de Sicología del Deporte. Nous avons publié des articles scientifiques dans les magazines cubains Podium, Olimpia, Arrancada et Acción, ainsi que dans des publications en Espagne et à New York", a déclaré le Dr Marta Cañizares, psychologue à l'université de culture physique et de sport Manuel Fajardo (prix dans la catégorie "Publications").

"J'ai reçu cette distinction pour avoir mené une série d'activités scientifiques au cours des années 2022 et 2021. J'ai participé à des événements, à des ateliers où j'ai appliqué la science pour travailler avec des athlètes et à des cours de troisième cycle. En outre, j'ai réalisé des publications et des recherches pertinentes, et j'ai adapté des ressources pour le développement de la pensée tactique en vue des Jeux olympiques de Tokyo", a déclaré Karidia Sudibé Hernández, psychologue à l'Institut de médecine sportive (prix dans la catégorie "jeune chercheur").

"C'est le résultat de ma coordination constante de la stratégie environnementale de l'Université de Pinar del Río dans le domaine de la culture physique et du sport, de la tâche de vie et d'autres projets visant à améliorer l'environnement", a déclaré le Dr C Fernando Emilio Valladares, professeur à l'UPR (prix dans la catégorie du plus fort impact environnemental).

Lors de cet événement, des militants, des clubs, des entraîneurs et des athlètes ont été récompensés.

