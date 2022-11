Cuba: Un monument en hommage à Fidel Castro à Moscou

Les présidents de Cuba et de Russie, Miguel Díaz-Canel et Vladimir Poutine, ont inauguré un monument au commandant en chef Fidel Castro Ruz dans un quartier de Moscou.

L'événement se produit dans le cadre de la visite officielle du président cubain dans cette nation.

L'offrande de roses rouges portait l’inscription: "Au leader historique de la révolution cubaine, du peuple cubain", notent-ils sur le compte Twitter de la Présidence de Cuba.

La loi adoptée par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire qui empêche d'utiliser le nom de Fidel Castro pour nommer des espaces publics et d'ériger des monuments avec son image, n'est valable qu'à Cuba. Il est agréable de trouver la reconnaissance de son œuvre et de sa figure, de diverses manières, dans d'autres endroits où se trouvent des amis de la Révolution.

NOTE de Bolivar Infos:

Et la volonté de Fidel, dans tout ça? Parce que si l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire a approuvé une loi interdisant d'utiliser le nom de Fidel Castro pour nommer des espaces publics et d'ériger des monuments avec son image, c'est parce que Fidel avait exprimé très clairement le désir qu'il en soit ainsi... Passer outre la volonté de celui à qui on prétend rendre hommage nous paraît une façon bien étrange de lui rendre hommage...

Les présidents de Cuba et de la Russie inaugurent un monument à Fidel Castro à Moscou

Moscou, 22 novembre (RHC) Lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, le monument à Moscou en l'honneur du commandant en chef Fidel Castro Ruz a été inauguré en présence des présidents Vladimir Poutine et @DiazCanelB

Le dirigeant russe a relevé que Fidel Castro "est considéré à juste titre comme l'un des dirigeants les plus célèbres et les plus charismatiques du XXe siècle ».

Le président cubain Miguel Diaz-Canel et son homologue russe Vladimir Poutine ont participé à la cérémonie d'inauguration d'un monument dédié au défunt leader cubain Fidel Castro, mardi à Moscou.

Le dirigeant russe a ajouté que Castro "est considéré à juste titre comme l'un des dirigeants les plus célèbres et les plus charismatiques du XXe siècle, une personnalité véritablement légendaire ».

Poutine a noté que le monument est inauguré sur la place qui porte déjà le nom de Fidel Castro, qu'il a qualifié d'"homme d'État et d'homme politique exceptionnel, fondateur de l'État cubain moderne ».

Toute sa vie a été consacrée à "la lutte avec abnégation pour le triomphe des idées de bien, de paix et de justice, pour la liberté des peuples opprimés, pour une vie digne pour les gens ordinaires et l'égalité sociale", a rappelé Poutine.

Il s'agit d'un monument en bronze de trois mètres de haut, qui représente Fidel en uniforme militaire avec son béret traditionnel, debout sur un bloc de pierre avec une carte de Cuba.

Selon les documents du service de presse du Kremlin, le monument représente le parcours héroïque d'un homme qui a défendu les droits du peuple dans son pays.

