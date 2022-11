Cuba: Un rapport national sur la traite des êtres humains en 2021

Cuba a dénoncé le fait que le non-respect des accords migratoires par les États-Unis et l'encouragement à la migration illégale placent les familles en situation de vulnérabilité par rapport à la traite d’êtres humains dans des pays tiers.

Cela a été expliqué dans un rapport publié sur le portail web du ministère des Affaires étrangères de l'île des Caraïbes, dans lequel il a été confirmé que La Havane a maintenu sa politique de "tolérance zéro" à l'égard de toute forme de traite des êtres humains.

Le document souligne qu'au cours de la période, plusieurs échanges ont eu lieu avec le gouvernement et des secteurs de la société étasunienne pour aborder le travail des brigades médicales cubaines, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 et la politique de discrédit lancée par le Gouvernement du pays du Nord.

Le document révèle qu'à ce stade, 10 cas ont été jugés pour des crimes présentant des traits typiques de traite des êtres humains, ce qui dénote la faible incidence de ce crime sur le territoire national.

Selon les informations, l'action criminelle s'est concentrée sur le recrutement de jeunes, principalement du sexe féminin, par des hommes d'affaires étrangers et cubains, pour fournir des services de bars et de boîtes de nuit en Turquie, à Chypre, en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Japon, en Chine, en Russie, au Mexique et au Nicaragua.

Le document ajoute que l'incidence à Cuba d'étrangers qui interagissent avec des jeunes en échange de dons et de recharges téléphoniques persiste, ainsi que la promotion et la vente en ligne de vidéos et d'images à contenu sexuel, dont le paiement se matérialise par des virements bancaires de l'étranger et de l'intérieur du pays.

En 2021, la mise en œuvre du plan d'action national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes a été prolongée d'une année supplémentaire et le nouveau plan d'action national pour la période 2022-2024 a commencé à être élaboré.

Le document ajoute que les actions de coopération et l'échange opportun d'informations avec les organisations internationales, l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le système des Nations Unies et les organismes homologues des pays de la région et européens ont été poursuivies.

De même, des soins spécialisés ont été maintenus pour les victimes de la traite ainsi que pour les personnes qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables.

À la suite des actions d'affrontement, 10 victimes ont été identifiées, toutes des filles, et les sanctions pénales pour les coupables vont de 5 à 20 ans de privation de liberté.

Le rapport présente les principales activités des organismes de l'administration centrale de l'État impliqués dans la question, notamment du ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'éducation, de la santé publique et du travail et de la sécurité sociale, entre autres.

Le texte souligne l’existence à Cuba de plans d’action pour la prévention et l’a affrontement dans chaque organisme, plans dans lesquels la prévention, la coopération, la prise en charge des victimes et la formation des fonctionnaires et du public en général sont privilégiés, afin d’augmenter la perception du risque.

Cuba dispose de divers instruments juridiques pour prévenir et faire face à la traite des personnes et aux comportements associés tels que le proxénétisme, la pornographie et la prostitution des enfants, conformément à l'esprit de la Convention de Palerme, de ses protocoles et d'autres instruments internationaux dont l'île des Caraïbes est signataire.

(Avec des informations de Prensa Latina)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/11/04/cuba-publico-informe-nacional-sobre-trata-de-personas-en-2021/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/cuba-un-rapport-national-sur-la-traite-des-etres-humains-en-2021.html