Cuba: Une délégation de journalistes cubains présente au Congrès mondial des médias

Abu Dhabi, 15 Nov (RHC) Une délégation de journalistes cubains participera à la première édition du Global Media Congress dans la capitale des Emirats Arabes Unis, qui débute aujourd'hui avec la présence de quelque 1200 cadres, rédacteurs et reporters de plus de 300 médias du monde entier.

La délégation, formée de cadres et de jeunes professionnels des principales institutions de la scène médiatique de l'île, participera au vaste programme d'ateliers, de conférences, de dialogues de coopération, d'expositions et d'autres activités, prévu jusqu'au 17 novembre.

Le premier jour des sessions, l'événement a accueilli l'Exposition sur le développement de l'industrie, avec ses nouveaux produits et technologies, qui intègre plus de 150 entreprises spécialisées et constitue une occasion de tisser des alliances pour la représentation de Cuba.

Considéré comme une opportunité d'apprentissage, l'événement, organisé par le groupe d'affaires Adnec et l'Agence de presse des Émirats arabes unis (WAM), fournira des outils et des opportunités d'alliances qui renforceront le positionnement de la presse cubaine sur la scène internationale, dont la dynamique est actuellement régie par le développement technologique.

Le groupe de la plus grande des Antilles comprend les directeurs Edda Diz Garcés, de l'Agence de presse cubaine, Randy Alonso, du portail web Cubadebate, Yuzaima Cardona, de Radio Cubana, et Luis Enrique González, président de Prensa Latina.

La délégation de la nation caribéenne comprend également les responsables de l'information Rosy Amaro, de la chaîne Cubavisión Internacional, Lázaro Manuel Alonso, du Système Informatif de la Télévision Cubaine, et les journalistes Guillermo Rodríguez (Radio Rebelde) et Liz Arianna Bobadilla (Prensa Latina).

Les professionnels de l'île partageront leurs expériences sur le fonctionnement du système médiatique cubain, ses incursions dans l'ère de l'intelligence artificielle, des plateformes numériques et de la gestion des contenus, tout en s'informant sur les avancées scientifiques et les défis du secteur face à l'évolution constante des modes de consommation.

