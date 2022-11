Cuba: Victoire écrasante à l’ONU: 185 pays votent contre le blocus

Seuls 2 pays ont voté contre (les États-Unis et Israël) et 2 se sont abstenus (le Brésil et l’Ukraine).

La Havane, 3 nov. (RHC)- Cuba a célébré ce jeudi une nouvelle victoire diplomatique écrasante dans sa lutte contre le blocus étasunien. Au terme du débat sur le projet de résolution présenté par Cuba, 185 pays ont voté pour, 2 contre (les États-Unis et Israël) et 2 se sont abstenus (l’Ukraine et le Brésil).

Le rapport présenté pour la trentième fois indique qu'entre août 2021 et février 2022 seulement, cette politique unilatérale a causé à Cuba des pertes de l'ordre de 3 milliards 806,5 millions de dollars. Ce chiffre est supérieur de 49% à celui enregistré entre janvier et juillet 2021 et constitue un record en sept mois seulement.

Aux prix actuels, les dommages accumulés pendant six décennies de blocus s'élèvent à 150 milliards 410,8 millions de dollars, avec un lourd fardeau pour des secteurs tels que la santé et l'éducation, en plus des dommages causés à l'économie nationale et à la qualité de vie des familles cubaines.

Au cours des seuls 14 premiers mois de l'administration Biden, les pertes causées par le blocus se sont élevées à 6 milliards 364 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 454 millions de dollars par mois et à plus de 15 millions de dollars par jour, selon le document.

L'impact extraterritorial du blocus porte atteinte à la souveraineté des pays tiers, sanctionne leurs hommes d'affaires et empêche l'accès à leurs ports pour les navires qui accostent à Cuba. Elle (sic!) empêche également l'importation à Cuba d'articles produits dans n'importe quel pays lorsqu'ils comportent 10% ou plus de composants nord-américains, a dénoncé le ministre des Affaires étrangères dans son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU peu avant la mise aux voix.

