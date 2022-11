Culture: Un film sur le « Caracazo » présenté à Paris

Le 9 novembre aura lieu la célébration d’une « nuit de cinéma latino-américain à Paris »



L’Association franco-vénitienne Le cieldemail, avec plus de 25 ans d’activité culturelle dans la ville de Paris, et la société de production espagnole Exterior – Noche Producciones, se sont associés pour réaliser cet événement inédit.



Le 9 novembre à 8h30 dans la Maison d’Amérique latine, au cœur du Boulevard Saint Germain, sera présenté le film du réalisateur vénézuélien - espagnol Carlos Reyes Lima « Les vogageurs de Nuit ».



Avec l'actrice franco-vénézuélienne Yajaira Salazar dans le rôle d'Aura et l'acteur vénézuélien Amado Zambrano dans le rôle de Miguel, la première aura lieu à la Maison d'Amérique latine, temple de la culture latino-américaine dans cette ville.



Le film de Carlos Reyes Lima nous conte une situation dans le cadre des événements de 1989 qui ont fait vaciller le Gouvernement de Carlos Andrés Pérez. « El Caracazo » où, en raison de la mise en œuvre d'un « paquet » économique néolibéral, une manifestation qui a été fortement réprimée et a causé des centaines de morts a éclaté.

Le film a été tourné dans le quartier Brisas de Pro-patria à Catia, au Venezuela.



La première a également eu lieu en 1992 le 27 février à la Cinémathèque Nationale du Venezuela, trois ans après la tragédie qui a frappé le peuple vénézuélien .

Le cinéaste vénézuélien Rubén Hernández nous recommande ce film et nous dit : « Les Voyageurs de Nuit » est un film qui nous raconte un moment très important de la vie déshabituants de Caracas, un moment qui a arrêté le temps, où, étant vivants, nous semblions morts. Son récit nous fait nous sentir d’orphelins et abandonnés, et nous donne un sentiment de solitude infinie. Il reflète la réalité brute et magique de la violence de cet épisode de notre histoire récente. Sa mise en scène nous montre une situation entre onirisme et hyper-réalisme saisissante.



Cela nous laisse un sentiment de peur, de douleur et en même temps d'espoir. « Nous nous éloignons du bus qui représente le labyrinthe des victimes »

Ce premier film réalisé sur « le caracazo » dans le Venezuela des années 80, est rediffusé à Paris en 2022 comme un rappel de la façon dont les peuples sont sages et sont la vérité. Avec ou sans odeur de poudre…

Prix : Conseil municipal de Caracas. Scénario. 1989. Le Venezuela. Meilleur court métrage, meilleure photographie Anac. Le cinéma récompense le cinéma. 1993 Venezuela.



Carlos Reyes Lima, directeur

producteur, scénariste avec plus de 35 ans d'expérience dans le cinéma. Dans sa carrière, on peut citer : Voyageur nocturne, Le Tombe et Les Lettres de Malex.

Des documentaires comme La Mémoire Intérieure. Les fusillés de San Lorenzo.

Personnages du hasard. Léopold Maria Panero.

À la télévision : Archives criminelles et archives de l'au-delà. RCTV.

Prix du scénario de la maison du musée Pérez Galdós

L'actrice Yajaira Salazar

C'est Aura.

Poétesse, dramaturge, actrice et réalisatrice de théâtre et de cinéma (vénézuélienne-française) Réside en France. A fait carrière au Venezuela, aux États-Unis, à Cuba, au Mexique, en France, en Italie, en Espagne. Avec une longue carrière, elle excelle en tant que réalisatrice et écrivain du film "Pheurs Walking over an armpit" (Ants Walking over an armpit) qui a obtenu plus de 40 prix internationaux. Nous pouvons également citer sa participation exceptionnelle en tant qu'actrice à Jéricho de Luis Alberto Lamata, La Oveja Negra de Román Chalbaud, « Mas alla del Silencio » de Cesar Bolivar et Río Negro de Atahulpa Lichy.

L'acteur Amado Zambrano

C'est Miguel. Acteur vénézuélien de cinéma, de théâtre et de télévision avec plus de 30 ans d'expérience, Piège pour un chat de Manuel De Pedro, Santera de Solveing

Hoogesteijn, L’amour de prime de Patrick Bolsón, Rio Negro d’Atahualpa Lichy.

