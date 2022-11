Équateur:  Arrestation de 668 personnes suite à des actes de violence

La Havane, 4 nov. (RHC)- Le président équatorien, Guillermo Lasso, a confirmé l’arrestation de 668 personnes à la suite d'opérations visant à contrôler les actes de violence dans le pays.

Le président a également annoncé que les chefs du gang des tueurs de Chone, qui fomentaient une résistance armée contre le personnel de la police nationale au pénitencier de Litoral à Guayaquil, ont été transférés dans une autre prison.

De violents affrontements ont eu lieu ce jeudi à l’intérieur du pénitencier, le plus grand du pays. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant une fusillade perceptible de l’extérieur.

À la suite de l'opération visant à reprendre le contrôle du pénitencier, une douzaine d'agents en uniforme ont été blessés, a déclaré Guillermo Rodriguez, directeur du Service national d'attention intégrale aux personnes privées de liberté (SNAI).

Le président Lasso est allé jusqu'à diffuser une série d'images des prisonniers maîtrisés dans les cours du pavillon conflictuel pour indiquer que la situation était sous contrôle.

Selon le gouvernement, les violentes attaques qui ont débuté aux premières heures de la matinée de mardi sont dues aux protestations des gangs de trafiquants de drogue contre ses mesures de lutte contre la criminalité et le transfert de plusieurs prisonniers vers d'autres établissements.

Malgré l'état d'urgence décrété depuis mardi dans les provinces de Guayas et d'Esmeraldas, les attentats se poursuivent et ce jeudi il y a eu des attentats à la bombe dans les provinces de Santo Domingo de los Tsáchilas et aussi dans la municipalité de Durán, où la situation exceptionnelle est en vigueur.

Au milieu du chaos, de nombreux messages circulent sur les réseaux sociaux, appelant à la démission du président et décrivant l'Équateur comme un État en faillite.

Source: Prensa Latina

