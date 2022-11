Équateur:  Un accord de ciel ouvert avec  les États-Unis

La Havane, 15 nov. (RHC)- Les médias équatoriens annoncent ce mardi que Quito et Washington signeront un accord de "Ciel ouvert " lors de la visite en Équateur de la sous-secrétaire nord-américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland.

La chaîne Ecuavisa affirme que de cette manière, les deux gouvernements visent à ouvrir la voie à des voyages bilatéraux pour faciliter le commerce, la création d'emplois et la croissance économique.

Victoria Nuland doit arriver demain à Quito en provenance de Kingston, la capitale de la Jamaïque, et son programme comprend des rencontres avec le président Guillermo Lasso et avec le ministre des Affaires étrangères, Juan Carlos Holguin, pour aborder des questions telles que la gouvernance démocratique, la sécurité régionale, les droits de l'homme, la gestion des migrations et le soutien aux populations vulnérables.

Dimanche dernier, Quito et Washington ont approuvé un accord de coopération sur les armes, les explosifs et les bases de données partagées.

Le gouvernement équatorien espère la coopération de la Maison Blanche pour contenir la vague de violence dans la nation andine, qui, selon l'administration, est due à la dispute entre les gangs criminels pour le contrôle du trafic de drogue.

À la fin de son séjour à Quito, la sous-secrétaire d'État Nuland se rendra en Colombie, où elle visitera les villes de Bogotá et de Carthagène des Indes jeudi et vendredi et rencontrera le président Gustavo Petro et le ministre des Affaires étrangères Álvaro Leyva.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/305019-lequateur-et-les-etats-unis-signent-un-accord-de-ciel-ouvert