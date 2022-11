Mexique: Possible annulation du sommet de l'Alliance du Pacifique en raison de l'absence forcée de Pedro Castillo

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé lundi l'annulation possible du sommet de l'Alliance du Pacifique parce qu'au Pérou, on a refusé au président Pedro Castillo l’autorisation d’y participer.

Lors de sa conférence de presse matinale, le président a expliqué que s'ils n'ont pas donné la permission à Castillo de venir, alors il faut annuler la rencontre et chercher une autre option.

Ils rappelé qu’il assure la présidence tournante de cette alliance et qu'il lui appartient de remettre cette charge au président du Pérou, mais s'il ne vient pas, si on lui interdit d'être ici, à qui est-ce que je la remets ?, a-t-il demandé.

Nous pourrions tenir une réunion au Pérou, la faire là-bas, mais je dois consulter. La vérité est qu'il n'est pas correct de tenir une réunion sans le président qui doit recevoir la charge, a-t-il réaffirmé.

Il a annoncé qu’il allait avoir des réunions bilatérales et non comme on l'avait pensé auparavant dans le. cadre du sommet.

Il y aura les présidents du Chili, Gabriel Boric ; du Costa Rica, Rodrígo Chávez ; et du Honduras, Xiomara Castro, mais Alberto Fernández, d'Argentine ; et l'élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, ne viendront pas car il n'y aura plus de sommet auquel ils étaient invités, même si leurs pays n’étaient pas membres de l’alliance.

Comme cette réunion est suspendue, les visites confirmées seraient officielles mais individuelles, Boric après-demain, le Costa Rica lundi et la date de la présidente hondurienne n'a pas été précisée.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/11/23/mexico-lopez-obrador-anuncia-posible-cancelacion-de-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico-por-ausencia-forzada-del-presidente-de-peru/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/mexique-possible-annulation-du-sommet-de-l-alliance-du-pacifique-en-raison-de-l-absence-forcee-de-pedro-castillo.html