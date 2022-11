Mexique: Principales réalisations des 4 années de mandat d’AMLO

La Havane, 28 nov. (RHC)- Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a énuméré ce dimanche sur la place du Zocalo à Mexico les 110 principales actions accomplies au cours de ses quatre années de mandat.

Au terme d’une marche géante de près de 6 heures en soutien au gouvernement, le président mexicain a détaillé chacune de ses réalisations dans le cadre du bilan de quatre ans de mandat.

Il s'agit notamment de l'attention portée aux peuples indigènes, des garanties des droits individuels et collectifs, du soutien à l'élimination de la pauvreté, et du bénéfice direct des programmes sociaux à 30 millions de familles sur les 35 que compte le pays.

En outre, le salaire minimum a augmenté de 62 %, et les envois de fonds des Mexicains à l'étranger ont plus que doublé. Il a fait mention de la réforme du travail, de la politique de soins de santé gratuits, de plus de 22 millions de travailleurs formels et de la croissance économique de 3,5 % malgré la crise.

Il a également fait le point sur le secteur de l'éducation, les écoles et universités construites, les bourses d'études pour les élèves du préscolaire à l'enseignement secondaire et supérieur, la vaccination de toute la population contre le Covid-19 et le recrutement de médecins.

Le président López Obrador a particulièrement insisté sur les résultats obtenus dans la lutte contre le vol d'essence, la corruption, l'austérité et l'élimination des dépenses superflues, illustrés par le fait qu'en quatre ans, pas une seule voiture n'a été achetée pour les fonctionnaires.

Il a déclaré que les privilèges fiscaux sont terminés, car les impôts ne sont plus remis pour les millionnaires, et quant à la crise économique mondiale, il a estimé que la stratégie de subvention de l'essence a fonctionné, permettant de maîtriser l'inflation, de ne pas s'endetter et d'augmenter le budget de 57 % en 2018-23.

Il a proclamé que le pétrole et tous les carburants produits au Mexique sont désormais la propriété du peuple, et il a évoqué les travaux achevés ou en cours de construction tels que la raffinerie de Dos Bocas, l'aéroport Felipe Angeles, le train Maya, deux cokeries, l'usine d'engrais et les infrastructures routières.

Il a également souligné les résultats obtenus dans la lutte contre la violence criminelle, sans pour autant déclarer la guerre comme dans les gouvernements précédents, grâce au critère de l'attaque des causes qui la génèrent.

Sur le plan extérieur, il a réaffirmé que les adversaires ne parviendront pas à une confrontation avec les États-Unis et que son gouvernement maintiendra une politique de respect de l'indépendance et de la souveraineté du Mexique et des 40 millions de compatriotes qui vivent dans le pays voisin et qui envoient 60 milliards de dollars à leurs familles.

Le Mexique, a-t-il dit, est considéré comme l'un des pays du monde offrant le plus d'options pour les investissements étrangers et, avec son gouvernement, il a atteint des niveaux historiques, comme cette année avec plus de 33 milliards de dollars.

Il a salué le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, pour sa victoire électorale et a souligné qu'en Amérique latine, les peuples ont élu des gouvernements similaires au sien.

Source: Prensa Latina

