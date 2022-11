Nicaragua : Analyse des élections municipales et de la victoire du FSLN

Par Stephen Sefton

Par-dessus tout, les élections municipales de dimanche 6 novembre ont renforcé de façon très importante la sérénité et la stabilité de la culture électorale du Nicaragua en assurant des élections extrêmement efficaces et ordonnées qui donnent de plus en plus confiance aux électeurs. La forte participation de la jeunesse et des femmes souligne la profonde démocratisation de la société nicaraguayenne pendant ces 15 dernières années. Sans ingérence étrangère et sa culture vénéneuse de corruption et de violence, de peur et de haine, les élections nationales de l'année dernière et ces élections municipales de 2022 représentent la victoire de la souveraineté nicaraguayenne et de l'engagement de sa population envers la paix.

Au niveau des institutions, les avancées année après année du Conseil Suprême Electoral dans sa gestion des aspects techniques et administratifs et dans sa capacité de communication et d'organisation ont rendu hautement efficaces et fiables aussi bien le processus de vote que celui du décompte des voix, un véritable modèle pour la région. La collaboration de toute la société, des universités nationales à la police nationale, à l'armée du Nicaragua et aux divers partis politiques ont garanti son intégrité démocratique. L’engagement et la bonne volonté des dizaines de milliers de personnes qui ont apporté leur soutien volontaire au processus électoral ont assuré son irréfutable légitimité souveraine.

Pendant tout le dimanche, ces dizaines de milliers de femmes et d’hommes ont soutenu volontairement les électeurs dans les kiosques de remise ou dans les bureaux de vote ou en tant que policiers électoraux. Il est également important de souligner le rôle essentiel des milliers de procureurs qui ont défendu le vote de leurs partis politiques respectifs depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à leur fermeture et ensuite pendant tout le processus de décompte des voix. Ces élections municipales de 2022 ont été le sommet du processus de restitution des droits du Peuple Président et du Peuple Maire dans l'histoire électorale du Nicaragua.

Depuis les élections générales controversées de 1996, chaque élection municipale au Nicaragua a montré une croissance progressive du soutien pour le Front Sandiniste de Libération Nationale. En 2000, bien qu'il ait gagné dans la municipalité de la capitale, Managua, dans les autres municipalité du pays, le FSLN n'a gagné que 52 mairies dans tout le pays. Mais, aux élections municipales suivantes, son soutien a augmenté graduellement. En 2004, le FSLN a gagné 87 mairies, en 2008, il en a gagné 109, en 2012 il en a gagné 127 et en 2017,135.

La population de la municipalité de Managua qui représente le tiers de la population nationale a élu des maires sandinistes à chaque élection municipale depuis l'an 2000. Maintenant, en 2022, sur la base des résultats préliminaires, le FSLN a gagné les mairies dans toutes les 153 municipalité du pays jusque dans les bastions traditionnellement les plus forts de la droite nationale. Le taux de participation est estimé à environ 57 % avec une moyenne de votes en faveur du FSLN d’environ 74 % et pour les partis d'opposition combinés une moyenne d'environ 26 %.

Tout au long de la série d'élections municipales passées et encore plus avec cette dernière victoire du FSLN, la population en est arrivée à avoir de plus en plus confiance dans la capacité des maires et des conseillers du Front Sandiniste de Libération Nationale pour améliorer la qualité de leur vie et les conditions sociales de leurs communautés. Il est important de comprendre pourquoi le peuple nicaraguayen a manifesté sa confiance dans le Front Sandiniste de plus en plus largement. Et l'explication essentielle est l'engagement révolutionnaire du FSLN avec son programme historique de 1969 et le développement depuis janvier 2007 de la vision du Bien Commun grâce à un Gouvernement de Réconciliation et d'Unité Nationale.

Pendant la décennie de 2007 à 2017, le Gouvernement du Président Commandant Daniel Ortega a promu et développé avec succès un consensus entre pratiquement tous les secteurs de la société nicaraguayenne. Tous semblent être en faveur de la stabilité sociale et économique et du progrès vers le Bien Commun tellement souhaité. Mais en 2017, les élections municipales ont semblé avoir convaincu les opposants apatrides et leurs maîtres étasuniens et européens qu'il allait être impossible à court ou moyen terme de vaincre dans les urnes le front Sandiniste et son alliance avec d'autres forces politiques nationales et régionales.

C'est ainsi que les États-Unis et leurs alliés de l'Union européenne ont encouragé leurs pions et leurs pantins apatrides dans le pays à monter la tentative ratée de coup d'Etat en 2018. Ensuite, pendant les deux années suivantes, de nombreux sondages nationaux ont indiqué que la grande majorité des Nicaraguayens voulait reprendre le tournant socio-économique du pays tracé par le Président Commandant Daniel Ortega et la vice-présidente camarade Rosario Murillo avant 2018. Les élections nationales de novembre 2021 ont confirmé ce sentiment de manière écrasante.

Le Peuple Président, la grande majorité de Nicaraguayens a ratifié lors de ces élections nationales les décisions et l'action du Gouvernement, de l'Assemblée nationale et des autres institutions du pays pour renforcer la souveraineté nationale et défendre la société nicaraguayenne activement contre l'ingérence étrangère, la trahison et la subversion des apatrides. C'est la logique politique que la société nicaraguayenne a suivie en vainquant rapidement les graves effets économiques et sociaux de la tentative de coup d'Etat ratée. Le pays a aussi surmonté les séquelles sanitaires et économiques du COVID-19 et des mesures de fermeture appliquées au niveau international qui ont causé tant de dommages à l'activité économique et sociale en général dans le monde.

Il est donc raisonnable, d'une part, d'évaluer les résultats de ces élections municipales de 2022 comme une sorte de référendum sur les politiques nationales du Nicaragua dans le contexte régional et international. Les résultats ont été une revendication ferme du Gouvernement du président Daniel Ortega et de la vice-présidentes Rosario Murillo. D'autres part, il est impossible de considérer les résultats de ces élections locales du Peuple Maire correctement sans prendre en considération les politiques du Gouvernement qui ont renforcé et complété la capacité d'exécution des maires dans le développement économique, social et culturel de leur municipalité comme l'a souligné le camarade de député Carlos Emilio Lopez :

« Le modèle de développement que met en œuvre le Gouvernement de Réconciliation et d'Unité Nationale (GRUN) a pour centre l'être humain, ses droits, ses besoins, ses souhaits, ses aspirations, ses rêves et ses revendications… Ce modèle de développement dans lequel la municipalité est l'épicentre du territoire a été stimulé par le Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale à partir de 2007 grâce au Plan National de Développement Humain, aux politiques nationales et sectorielles, aux programmes socio-économiques et culturels. »

Comme le signale le député Carlos Emilio, grâce a la loi 466, les transferts du Gouvernement central vers les municipalités sont arrivés à constituer 10 % du budget national, sous un contrôle rigoureux pour assurer leur utilisation efficace et transparente. Mais il faut aussi signaler la gamme d'actions du Gouvernement central liée intégralement au développement au niveau des gouvernements locaux. Il y a beaucoup d’exemples.

L’installation et l'équipement de 156 nouvelles casernes de pompiers dans presque toutes les municipalité du pays sont venus renforcer de façon très importante la capacité de la défense civile locale. En plus de permettre un meilleur contrôle des incendies et des accidents, cette avancée renforce les structures municipales du système national de prévention et de diminution des désastre (SINAPRED). De même, les autorités municipales collaborent avec le ministère de la santé dans la gestion de plus de 180 maisons maternelles. Ces refuges qui soutiennent les femmes des zones rurales dans les dernières semaines de leur grossesse ont été essentiels pour obtenir la réduction de l'incidence de mortalité maternelle de plus de 90 morts pour 100 000 naissances en 2006 à 31 morts en 2021.

Avec l’Institut national de technologie (INATEC), les mairies renforcent la formation grâce à leurs écoles de bureau. Avec l'aval de l’INATEC, les mairies certifient chaque année des milliers de personnes dans de nouvelles formations. Les gouvernements locaux se coordonnent aussi étroitement dans leurs municipalités respectives avec le ministère des transports et des infrastructures. Chaque année, ils construisent une nouvelle infrastructure de route et de pont, exécutent la maintenance des infrastructures existantes. Avec le ministère de l'économie familiale, communautaire, coopérative et associative et l'institut nicaraguayen du tourisme, les mairies promeuvent l'économie populaire et créative.

Elles apportent un soutien aux micro et petites entreprises, organisent des foires locales de vente de produits locaux et développent les activités et les initiatives du Réseau des Villes Créatives. Avec l'Institut Nicaraguayen de la Culture, les mairies ont encouragé la création de plus de 130 chœurs municipaux et un nombre identique d'écoles de danse. Les mairies jouent un rôle vital avec l'Institut Nicaraguayen des Sports dans le développement des infrastructures et dans l'organisation d'activités de loisirs et d'activités sportives dans le pays.

Dans tous ces domaines et dans différentes autres sphères comme l'éducation, la santé ou l'accès au logement pour les familles à bas revenus, les mairies collaborent étroitement avec les instances respectives du Gouvernement et de l'État pour promouvoir le développement municipal. C'est ainsi que, pendant ces 15 dernières années et étant donné que l'action municipale est centrée sur l'actuel Plan National de Lutte contre la Pauvreté et pour le Développement Humain, il est très difficile, voire impossible, de distinguer entre l'importance nationale de ces élections municipales et leur importance locale.

Au niveau national, gagner les 153 municipalités montre de façon irréfutable que le Peuple Président a foi dans le Gouvernement de notre Président Commandant Daniel, dans la vice-présidente camarade Rosario, dans leur équipe ministérielle et dans les grandes avancées du développement des institutions du pays, en particulier du Conseil Suprême Electoral. En ce qui concerne le Peuple Maire, ces élections confirment le niveau de satisfaction du peuple envers l'action des autorités locales sandinistes et la confiance de la population dans la capacité de leurs gouvernement locaux récemment élus à assumer les devoirs et les défis nécessaires pour faire une réalité du futur développement intégral de leur municipalité en garantissant grâce à une pratique chrétienne, socialiste et solidaire le Bien Commun de toute la population. Maintenant, après ces dernières élections, la Révolution Populaire Sandiniste au Nicaragua avance plus unie que jamais vers de plus en plus de victoires.

