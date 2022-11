Nicaragua : Elections municipales et nouvelles sanctions des États-Unis

Par Geraldina Colott

Le 6 novembre, il y aura des élections dans les 153 municipalités du Nicaragua. 6 088 charges publiques auxquelles sont candidates plus de 25 000 personnes appartenant à tous les partis politiques et à toutes les alliances qui en sont proches seront renouvelées. L'autorité électoral a invité toutes les formations à respecter le principe d'égalité de genre (le Nicaragua est l'un des premiers pays du monde à la garantir) en présentant 50 % de femmes sur les listes. Le Conseil Suprême Electoral a aussi rappelé les de loi qui régulent « la présence d'agents étrangers » et celle de « défense des droits des peuples à l'indépendance, à la souveraineté et a l'autodétermination pour la paix. »

Après les violences de 2018 et le rôle qu'ont joué les coordinations impérialistes, une loi qui oblige les différentes O.N.G. présentes dans le pays à déclarer la source de leur financement est entré en vigueur. Un point très délicat étant donné les ramifications et l'omniprésence des multinationales humanitaires occupées à agir sur les territoires pour saper, au nom de tiers, la valeur politique du lien social. Et, en effet, un chœur de protestation s'est élevé bien soutenu par les médias hégémoniques et amplifié dans les institutions internationales.

Le message est toujours le même, le chantage est toujours le même. On agit avec la même dynamique contre tous les Gouvernements qui ne se soumettent pas à la volonté de Washington et de ses alliés : empêchez-nous de manœuvrer et de comploter librement, par contre, nous les bombarderons de mépris, de dissimulation et évidemment, avec cette sorte de bombe silencieuse que sont les mesures coercitives unilatérales. Washington a donc élargi les « sanctions » contre 500 fonctionnaires du Gouvernement sandiniste et a confirmé le blocage des actifs aux États-Unis et des transactions de la direction générale des mines en renouvelant ses menaces contre le président Daniel Ortega et la vice-présidentes Rosario Murillo.

Le but est toujours le même : augmenter la souffrance du peuple pour l'inciter à se révolter contre le Gouvernement qu'il a élu. « Le régime, a dit le chef du département d'État nord-américain Anthony Blinken, cette année, a intensifié ses actions destinées à ôter des espaces à la société civile, à augmenter sa coopération avec la Russie en matière de sécurité et à faire taire les voix indépendantes. »

Pour Washington, le Gouvernement sandiniste utilise les revenus obtenus par la production et la vente d'or « pour opprimer le peuple et soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. » Et, pour être encore plus explicite, en vue des élections municipales, Blinken a ajouté: « Les États-Unis et leurs alliés pensent que le retour à la démocratie et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Nicaragua sont essentiels. »

Le Gouvernement sandiniste a également rejeté l'arrogance de Washington au sommet de la CEPAL lors duquel a eu lieu la rencontre entre la CELAC et l'Union européenne, joignant sa voix à celle des autres pays latino-américains affectés par les mesures coercitives unilatérales en commençant par Cuba et le Venezuela bolivarien. « Tout Gouvernement qui veut être applaudi par l'empire yankee et par certains Gouvernements de l’Union européenne se met à aboyer comme un chien courant et à demander qu'on libère les prisonniers politiques au Nicaragua un oubliant ceux qui sont prisonniers dans leur pays, » a dit Daniel Ortega.

En réponse, la campagne médiatique a redoublé d'intensité pour discréditer les élections du 6 novembre comme cela a été fait pour le résultat des élections générales du 7 novembre dernier qui ont confirmé Ortega comme le président. Le Gouvernement sandiniste est présenté comme la quintessence de tous les maux. Le positif ne doit pas filtrer.

L'économie du Nicaragua a été une de celles qui a eu la croissance la plus importante en Amérique centrale et en Amérique latine. Même pendant la pandémie, sa croissance annuelle a été de 8,3 %. Une autre donnée qui s'oppose à la tendance actuelle de crise alimentaire mondiale: la production d'aliments qui garantit pratiquement l'auto approvisionnement du pays.

Parmi les programmes gouvernementaux en cette matière se trouvent le Bon de Production et le programme solidaire CRISSOL pour la fourniture de blé de base à plus de 200 000 producteurs. De plus, avec le programme de micro crédit pour les femmes « Usure zéro », plus de 115 000 Nicaraguayennes ont améliorer chaque année leur niveau de vie et celui de leur famille.

Le pays tire 70 % de son électricité de sources renouvelables ce qui, par conséquent, couvre presque tout le système électrique national. De plus, le Gouvernement continue à accorder des subventions au prix du pétrole et de ses dérivés, au transport public terrestre et aquatique, à l'électricité et garantit l'éducation de base et supérieure gratuite.

Un autre point important est le système d'autonomie des peuples indigènes, l'un des plus avancés et démocratiques d'Amérique latine, qui assigne plus de 30 % du territoire national aux 23 communautés indigènes et afro-descendantes. Et près de 2 000 000 de famille de nicaraguayennes ont reçu des titres de propriété du Gouvernement. Garder actives les structures du pouvoir populaire malgré toutes les attaques, les désertions et les difficultés objectives d'un petit petit pays fier et encerclé, héritier de la dernière révolution du siècle dernier, continue à être une grande force du sandinisme.

Nous l'avons vu récemment après le passage de l'ouragan Julia qui a frappé toute l'Amérique centrale et qui, au Nicaragua, a détruit plus de 2 000 logements, laissant au moins 1500 famille sans foyer, heureusement sans faire de victimes. Grâce a l'action du Gouvernement et des municipalité dans lesquelles les structures du pouvoir populaire sont les plus actives, immédiatement, des refuges et des logements temporaires ont été organisés et la solidarité des habitants s’est mise en marche.

Combien de « démocraties» capitalistes qui ont plein la bouche des « droits de l'homme » peuvent en dire autant ?

