Nicaragua: Les bureaux de vote ferment après les élections municipales

Près de 4 000 000 d'électeurs ont été convoqués pour participer à ces élections pour élire des maires, des adjoints aux maires et des conseillers municipaux.

La fermeture des bureaux de vote au Nicaragua a commencé à 18h00 (heure locale), conformément à la réglementation établie, après les élections municipales qui ont eu lieu ce dimanche dans le pays.

Les bureaux qui ont fermé sont ceux où il a été constaté qu'à l'heure prévue, il n'y avait pas de citoyens qui faisaient la queue pour voter. Ensuite, les bulletins ont été comptés.

Le Conseil suprême électoral (CSE) a convoqué 3 722 884 Nicaraguayens à participer aux élections, 7 931 assemblées de réception des votes de 3 106 centres de vote étant habilitées.

Quelques heures plus tôt, la présidente du CSE, Brenda Rocha, a souligné l'afflux de la population dans tous les bureaux de vote du pays, lors d'une journée qui s'est déroulée normalement.

"Nous avons vu l'affluence dans tous les bureaux de vote et nous espérons que cela se poursuivra dans cette journée civique, lors de ces élections municipales souveraines", a déclaré la présidente du Conseil suprême électoral (CSE), Brenda Rocha, après avoir voté à Managua.

La présidente du CSE a noté que, dès le début de la journée, les familles ont exercé leur droit de vote lors de ces élections municipales qui se déroulent de manière ordonnée. "Ce processus, comme nous l'avons vu depuis avant, pendant et maintenant, a été mené de manière ordonnée", a-t-il déclaré.

Rocha a souligné que pour renforcer le processus démocratique des citoyens, ils disposent de plateformes technologiques (Kiosque d’Information Electorale), pour rendre le processus de vote rapide et agile.

De son côté, le chancelier Denis Moncada, qui est venu tôt le matin pour exercer son droit de vote, a déclaré: « C'est déjà une tradition des Nicaraguayens (...) de se lever le matin, de se lever tôt pour faire la queue, comme nous faisons ici en ligne ».

"Choisir les autorités municipales est la continuation du renforcement réel de l'institutionnalité électorale, dans une démocratie populaire, une démocratie révolutionnaire, qui choisit ses autorités en toute liberté, dans la paix, la tranquillité, pour avoir exactement ce que le peuple nicaraguayen décide", a-t-il déclaré.

En plus du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN), 14 organisations politiques et alliances de partis ont participé à ces élections dont l’Alliance pour la République (APRE), le Parti libéral indépendant (PLI), l’Alliance libérale du Nicaragua (ALN), le Parti libéral constitutionnaliste (PLC) et le parti régional Yatama.

Lors de ces élections, qui ont débuté à 07H00 (heure locale), la population a voté pour les candidats à 6 088 postes publics, en particulier pour les maires, les adjoints aux maires et les membres des conseils municipaux.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-elecciones-municipales-jornada-20221106-0007.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/nicaragua-les-bureaux-de-vote-ferment-apres-les-elections-municipales.html