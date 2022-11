Pérou : Pedro Castillo accusé de trahison pour avoir proposé une sortie sur la mer à la Bolivie

Le harcèlement juridique avance à cause d'une déclaration du président Castillo en 2018, faite au cours d'un congrès syndical.

Les attaques contre le président du Pérou ne cessent pas : la sous-commission des accusations constitutionnelles du Congrès a approuvé vendredi un rapport demandant que Pedro Castillo soir inéligible pour 5 ans et qui l’accuse de la commission présumée du délit de « trahison envers la patrie » pour avoir déclaré que le Pérou pourrait faciliter une issue sur la mer pour la Bolivie.

Ce rapport a été adopté par 11 voix pour et 10 contre lors d'une session réalisée par la sous-commission que préside la députée d'opposition Lady Camones. Le document sera envoyé à la commission permanente qui devra l'analyser dans les prochains jours avant de décider si elle autorise un éventuel débat et un vote éventuel. Le président du Pérou a répondu que l'initiative « ne nous fait pas peur… Nous sommes là pour le pays, parce qu’avant tout, il y a les citoyens. » Et il a ajouté qu’il espère que le Congrès « agira en regardant le peuple péruvien » au moment de prendre les décisions à ce sujet.

Castillo a déclaré qu'il « transférait » au peuple la notification des mesures prises contre lui et que c'est « dans ces situations que la population est le témoin personnel de ce qui est en train d'être fait. »

Ce rapport a été défendu par le député Diego Bazán du parti d'opposition Le Pays Avance qui a soutenu que Castillo avait déclaré en janvier dernier à la chaîne CNN que « l'accès à la mer est un droit de la Bolivie » et qu’il consulterait les citoyens sur une éventuelle mesure qui, selon Bazán, « met un grave danger l'intégrité de la nation. » Et l'opposant a ajouté que les paroles de Castillo « sont condamnable » et a rappelé que selon l'article 118 de la Constitution péruvienne, le président a pour fonction de diriger la politique étrangère, c'est pourquoi il considère que celui-ci a porté atteinte à la souveraineté nationale.

Castillo a reconnu en janvier dernier à CNN qu'il avait revendiqué « la mer pour la Bolivie » lors d'une conférence de professeurs d'Amérique latine à laquelle il avait assisté à La Paz en 2018, quand il n'envisageait pas encore d'être candidat à la présidence. « Je ne suis pas en train de dire que je veux donner la mer à la Bolivie. Si les Péruviens sont d'accord, je me dois au peuple. Jamais je ne ferai des choses que le peuple ne souhaite pas, » a-t-il déclaré.

La Bolivie a perdu son accès à l'océan Pacifique pendant la guerre du Pacifique (1879–1883), c'est pourquoi elle a attaqué le Chili en 2013 devant la Cour Constitutionnelle de La Haye pour négocier une sortie maritime mais le tribunal n'a pas accédé à sa demande. Le président péruvien Alberto Fujimori (1990–2000) avait déjà cédé en 1992 à la Bolivie une bande de 5 km appelée Bolivie Mer, dans le port du sud de ilo, une décision qui a été renforcée en 2010 par Alan Garcia (2006–2011) qui a renouvelé pour une période de 99 ans une zone franche maritime sans souveraineté pour la Bolivie.

Maintenant, aussi bien les avocats de Castillo que ses ministres porte-parole et les députés du parti au pouvoir affirment que le président n'a pris aucune mesure pour mettre en place cette opinion, par conséquent, ils considèrent que cette accusation ne doit pas être prise en compte par le Congrès. Le ministre du travail Alejandro Salas a avancé que le Gouvernement mettra ce sujet à l'ordre du jour d'une réunion qu'il aura avec une mission de l'Organisation des Etats Américains (OEA) qui arrivera dans le pays après que Castillo ait demandé qu'on applique la Charte Démocratique Inter-américaine parce qu'il considère qu’au Pérou « a débuté une nouvelle modalité de coup d'Etat. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/11/12/peru-el-asedio-constante-al-presidente-castillo-en-peru-acusado-de-traicion-a-la-patria-lo-acusan-de-haberle-ofrecido-una-salida-al-mar-a-bolivia/

