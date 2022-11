Venezuela-Colombie:  Une déclaration conjointe pour renforcer les relations bilatérales

Le président vénézuélien a qualifié la journée avec son partenaire colombien de fructueuse, intense et étendue.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son homologue colombien Gustavo Petro ont signé mardi une déclaration conjointe après la fin de la réunion de travail qui a eu lieu à Caracas (la capitale) pour renforcer les relations bilatérales et approfondir l'intégration.

S'adressant aux médias depuis le palais de Miraflores, siège du Gouvernement, le président vénézuélien a qualifié la journée de fructueuse, intense et longue.

"Nous avons discuté de divers sujets de coopération bilatérale entre la Colombie et le Venezuela, deux pays qui ont marqué l'histoire par la fraternité et la compréhension", a souligné le président Maduro.

En outre, il a assuré que la rencontre avec son homologue colombien était « prometteuse avec de bons résultats", et que parmi les points traités figurent les alliances commerciales et économiques, les domaines liés à la paix, les nouvelles étapes vers une ouverture totale et sûre des frontières et d'autres questions d'intérêt multilatéral.

"Nous avons discuté de la sécurité et du fonctionnement correct qui correspond à cette frontière. Nous avons discuté du renforcement de la coopération entre MONOMÈROS, PEQUIVEN et tout le travail qui a à voir avec la question des engrais", a-t-il précisé.

Le chef de l'État a ajouté qu'ils ont également discuté du renforcement des organismes internationaux tels que la Communauté des États Latino-américains Caraïbéens (CELAC) ; le redressement de l'Amazonie, le retour du Venezuela dans la Communauté Andine des Nations, entre autres.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

