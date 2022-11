Venezuela : Emmanuel Macron se rapproche de Nicolas Maduro

Lors de la 27e conférence des membres de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP 27), le président de la France, Emmanuel Macron, a abordé le président Nicolas Maduro pour lui demander de le rencontrer.

Macron a insisté plusieurs fois pour avoir une réunion avec le président vénézuélien pour « commencer un travail bilatéral qui soit utile au pays et à la région. » De plus, les deux présidents ont évoqué la relation bilatérale entre le Venezuela et la France et les actions destinées à combattre le changement climatique.

Macron a manifesté son désir d'avoir une longue conversation avec le président vénézuélien : « J'aimerais beaucoup que nous puissions parler un peu plus et que nous puissions commencer un travail bilatéral qui soit utile pour le pays et la région, » a déclaré le président de la France.

Un peu plus tard, le président Nicola Maduro a publié sur Twitter : « Excellente poignée de main avec le président de la France Emmanuel Macron dans le cadre de la COP 27 qui est certainement un point de rencontre entre les Gouvernements et les pays du monde. Les portes du Venezuela sont ouvertes au peuple français. »

Des propositions identiques

En ce qui concerne les efforts pour contrer les effets de l'urgence climatique, le président Maduro a signalé la nécessité d'accélérer les étapes pour la mise en œuvre des accords souscrits dans le passé.

Pour sa part, sur la même ligne, le président Emmanuel Macron a indiqué qu'il ratifierait les engagements pris par la France dans l'accord de Paris (2015) pour affronter le changement climatique et dans le pacte de Glasgow (2021) pour soutenir les pays en voie de développement.

La volonté de rétablir des liens d'amitié entre les deux nations a été mise en évidence en juillet dernier quand le groupe d'amitié parlementaire Venezuela–France a soutenu le rétablissement des relations politiques et diplomatiques sous le principe de souveraineté et de respect mutuel.

Les relations d'amitié entre le Venezuela et la France ont leur origine dans la figure du Général Francisco de Miranda, un grand héros de l’indépendance, et dans sa participation à la Révolution Française ainsi que dans les visites du libérateur Simon Bolivar à Paris et à Amiens entre 1801 et 1806.

Dans le cadre du segment de haut niveau de la COP 27, le président Nicolas Maduro a eu des réunions bilatérales avec le premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Brown, et le président de la République du Surinam,Chan Santokhi.

L'esprit de Chavez vit dans la COP 27

Un peu plutôt, le président Nicolas Maduro avait souligné sur son compte Twitter que l'esprit du commandant Hugo Chavez est plus vivant que jamais à ce sommet.

« L'esprit de Chavez est plus vivant que jamais aujourd'hui, à la 27e conférence sur le changement climatique. C'est le moment de prendre des mesures concrètes pour sauvegarder, protéger et garantir la continuité de la vie humaine et de la diversité naturelle sur la terre, »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2022/11/emmanuel-macron-se-acerca-a-maduro-e-insiste-en-hablar-con-el/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/venezuela-emmanuel-macron-se-rapproche-de-nicolas-maduro.html