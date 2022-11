Venezuela : Le Gouvernement et l'opposition se réunissent en France pour rétablir le dialogue

Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela Jorge Rodriguez est arrivé vendredi en France où il a eu une première rencontre avec une délégation de l'opposition vénézuélienne pour rétablir le processus de dialogue dans le cadre du cinquième forum de Paris sur la paix. Le représentant du Gouvernement vénézuélien pour les conversations avec différents secteurs modérés de l'opposition a assisté à la rencontre qui se déroule vendredi et samedi à la bourse du travail, à Paris.

Cette édition du forum est centrée sur les pays d'Amérique latine. Les présidents latino-américains Alberto Fernandez de l'Argentine et Gustavo Pétro de la Colombie, le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères Josep Borrel et la ministre des affaires étrangères de Norvège Anniken Huitfeldt y assistent. Pour sa part, le président du Brésil récemment élu Luiz Ignatio Lula da Silva y participe par vidéo.

Lors d'une réunion préalable avec Fernandez, le président français Emmanuel Macron a affirmé que les négociations entre les deux parties « doivent reprendre dès que possible au Mexique. » De plus, il a déclaré que le processus doit commencer avec « un accord humanitaire et des garanties politiques, » rappelle El DiarioAr.

" Je connais le rôle que tu joues à ce sujet en faveur de la paix et je veux te remercier solennellement et te dire que nous allons faire tout notre possible pour accompagner tout le travail pour la paix et je vois avec plaisir que demain, nous allons travailler là-dessus ensemble, » a dit Macron à son homologue argentin.

Premier rapprochement

Rodriguez a publié sur son compte Twitter plusieurs images de sa participation au forum et de sa rencontre avec le chef de la délégation d'opposition Gerardo Blyde « Nous sommes convaincus que la voie du Venezuela est le dialogue, la suspension de toutes les sanctions illégales et le respect de la Constitution, » a-t-il écrit.

Pour sa part, l'ambassadeur de France à Caracas Romain Nadal a partagé plusieurs images du compte Twitter de la députée française Éléonore Caroit, présente sur les lieux avec Rodríguez et Blyde.

Caroit a écrit : « J'ai rencontré des représentants du pouvoir et de l'opposition vénézuélienne. La France peut jouer un rôle clé dans le processus de négociation. »

Président de la Colombie Gustavo Pétro a aussi partager une photo sur son compte Twitter. Il a écrit : « je propose un déblocage, une amnistie générale est un pacte de coexistence pour les élections et après. »

Les conversations entre le secteur le plus modéré de l'opposition vénézuélienne et le Gouvernement ont été suspendues il y a plus d'un an, en octobre 2021, après l'extradition du Cap-Vert vers les États-Unis du patron et diplomate vénézuélien Alex Saab.

Malgré le gel des rapprochements, en mai de cette année, les parties ont repris les « conversations officielles » pour concrétiser la réactivation du dialogue à Mexico après que les États-Unis aient annoncé l'assouplissement de certaines mesures coercitives contre le pays.

« Avec une confiance absolue »

Le président vénézuélien Nicolas Maduro avait confirmé la veille la participation de la plus haute autorité de l'Assemblée nationale dans un contact télévisé lors de l'inauguration de la 18e foire du livre au Venezuela (FILVEN).

«Jorge Rodriguez doit être en train d'arriver à Paris. Il va à Paris à une rencontre avec Emmanuel Macron pour parler de la paix, » a-t-il déclaré.

Cette semaine, une vidéo sur laquelle Maduro et Macron ont une courte conversation dans les couloirs de la conférence des Nations unies sur le changement climatique 2022, la COP 27, en Egypte, a tourné en boucle.

Durant ce bref échange, le président français a exprimé à Maduro son intention de parler, « un peu plus » et de commencer « un travail bilatéral qui soit utile au pays et à la région. »

Son interlocuteur lui a déclaré que Rodriguez, avec qui il pourra parler « avec une confiance absolue » se rendra à la rencontre qui a commencé vendredi.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/11/venezuela-gobierno-oposicion-se-reunen-en-francia-restablecer-dialogo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/venezuela-le-gouvernement-et-l-opposition-se-reunissent-en-france-pour-retablir-le-dialogue.html