Venezuela : Le Gouvernement et l’opposition signent un second accord partiel

La délégation du Gouvernement du Venezuela a signé samedi le second accord partiel pour la protection du peuple vénézuélien avec un secteur de l'opposition avec lequel le dialogue a été remué à Mexico.

Les représentants des deux délégations ont signé le document lors d'une cérémonie à l'hôtel Sofitel à Mexico. Le document a été lu auparavant par le représentant médiateur de la Norvège, Dag Nylander, en présence du ministre mexicain des relations extérieures, Marcelo Ebrard.

Le chancelier du Mexique a qualifié cette journée « d'espoir pour toute l'Amérique latine » et a souligné que la position de son pays sera toujours celle de la médiation.

« C'est un espoir pour toute l'Amérique latine. Ce sont de bonnes nouvelles quand il y a un dialogue, une médiation et c’est notre position dans ce cas particulier, », a déclaré Ebrard.

Pour sa part, le chef négociateur de la Norvège Dag Nylander a remercié le Gouvernement du Mexique et son chancelier Ebrard pour avoir reçu les différents participants au processus de dialogue et de négociation.

Le second accord partiel pour la protection du peuple vénézuélien vise la récupération des ressources légitimes propriétés de l’État bloquées par les sanctions contre le pays pour pouvoir trouver une solution aux besoins sociaux et résoudre les problèmes des services publics.

De plus, cela crée « un mécanisme pratique destiné à trouver une solution aux besoins sociaux vitaux et à résoudre les problèmes des services publics sur la base de la récupération des ressources légitimes propriétés de l'État vénézuélien aujourd'hui, bloquées dans le système financier international, le » indique le texte.

Les deux parties ont décidé de créer une table nationale d'attention sociale qui servira « d'organisme technique auxiliaire de la table de dialogue de négociation, qui travaillera à la concrétisation d’actions et de programmes spécifiques d'attention sociale pour le peuple vénézuélien. »

Les ressources bloquées sont destinées essentiellement aux besoins du peuple en matière de santé, d'électricité, d'alimentation et aux sinistrés à cause des pluies.

L'accord prévoit de demander à l’ONU son soutien pour créer un fonds fiduciaire unique pour élargir les mesures de protection.

Cet accord fixe les conditions d'exécution des mesures de protection pour le peuple vénézuélien, de la constitution et du mandat des corps créés grâce à l'accord partiel de septembre 2021.

La délégation du Venezuela était dirigée par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, la défenseur des droits de l'homme, femme du diplomate, Alex Saab, Camilla Fabri, la ministre du pouvoir populaire pour la science et la technologie. Gabriela Jimenez et la députés de l'Assemblée nationale Genesis Garbet. Le vice ministre pour les politiques anti-blocus, William Castillo, le ministre du pouvoir populaire pour le processus social du travail, Francisco Torrealba, la ministre du pouvoir populaire pour la femme et l'égalité des genres, Diva Guzmán, l'avocat, Larry Lavoe et le député Nicolas Maduro Guerra faisaient aussi partie de la délégation.

Pour le secteur de l'opposition, la délégation était dirigée par Gerardin au bled est composé. En outre, par Roberto Enríquez, Stalin González, Tomás Guanipa, Freddy Guevara, Mayela Magallanes, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón et Claudia Nikken.

Le président de l'Assemblée nationale, le député Jorge Rodríguez, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'atterrir sur cette terre de frères pour signer avec un secteur de l'opposition le second d'accord partiel en matière sociale. »

Lors d'une conférence de presse avec les médias, Rodriguez a indiqué qu'avec la signature de ce second accord, le Gouvernement récupère plus de 3 000 000 000 de dollars qui seront destinés à un fonds d'attention sociale pour la société.

Il a précisé que cet accord a été signé en échange d'un plan conjoint d'amélioration des infrastructures, d'accès aux médicaments et de développement scolaire entre autres aspects.

« Grâce à cet accord, nous récupérons plus de 3 000 000 000 de dollars qui vont aller directement au financement de l'éducation, de la santé, de l'électricité, aux soins directs des victimes des tragédies provoquées par les pluies qu'a subi le Venezuela à cause du changement climatique. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar, infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-sectores-oposicion-acuerdo-parcial-mexico-20221126-0022.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/venezuela-le-gouvernement-et-l-opposition-signent-un-second-accord-partiel.html