Venezuela : Le pétrole dans le second accord partiel Gouvernement-opposition

Après avoir été suspendue pendant un an, la table de dialogue installée au Mexique par le Gouvernement vénézuélien et une opposition unie dans la Plate-forme Unitaire a produit un fruit sans précédent pendant le cycle de conflit qui a commencé en 2013 avec l'accession au pouvoir du président Nicolas Maduro. Les délégués des deux parties ont ratifié avec leur signature un second accord partiel qu'on pourrait qualifier d’historique.

Sur Twitter, le président Maduro a affirmé que la signature de cet accord, « ouvre la voie à un nouveau chapitre pour le Venezuela, destiné à continuer à avancer vers la paix et le bien-être que nous tous, Vénézuéliens, souhaitons. »

La signature du document permettra de donner un cadre pratique au dégel des presque 3 000 000 000 de dollars de l'État vénézuélien bloqués sur des comptes du système financier international pour financer des programmes sociaux et humanitaires au Venezuela sous la gestion de l'Organisation des Etats Américains (OEA).

Cela confirme un fait sans précédent : un allégement partiel des sanctions illégales imposées par les États-Unis et leurs alliés européens à la République Bolivarienne.

Il est bien certain que les liquidités financières seront en charge d'un acteur tiers (l'ONU). Mais cela est conforme à ce qui a été décidé entre les deux parties en conflit, l’une étant l'administrateur légitime de cet argent (le gouvernement vénézuélien) et l'autre, un agent national qui représente les intérêts de Washington (la Plate-forme Unitaire) dans le contexte précis de la table de négociation.

Cela peut être confirmé par l'émission de la licence générale N°41 du Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) du département du Tresor étasunien lancée peu après l'annonce de la signature du second accord partiel en relation avec le pétrole vénézuélien.

Le pétrole

Avec la licence générale, N°41, les États-Unis autorisent Chevron à opérer au Venezuela avec d'importantes restrictions qu'on doit regarder à la loupe. Sur les réseaux sociaux et dans les médias d'opposition a commencé à apparaître l'idée que l'État vénézuélien n'aurait pas de revenus grâce à la vente de pétrole par la compagnie étasunienne. « Maduro ne touchera pas cet argent », disent-ils avec insistance, faisant ainsi penser que le brut serait emporté gratuitement.

On a dit dans la presse que « l'autorisation empêche PDVSA de recevoir des bénéfices des ventes de Chevron », ce qui est une « grossière manipulation narrative, », selon l'analyste de cette tribune Franco Vielma, qui a donné son avis sur la licence sur Twitter : «le Venezuela Le Venezuela enverrait du brut sur son territoire, Chevron le prendrait et le vendrait. C'est leur profit. Beaucoup d'accords pétroliers sont ainsi. »

« Cela ne fait pas que Chevron ne doive pas payer pour l'extraction du pétrole, selon les modalités de société avec PDVSA dans ses entreprises mixtes. Plus simplement : s’ils l'emportent, ils doivent le payer. »

Pour Betzabeth Aldana, chercheuse sur les marchés énergétiques pour Mission Vérité, le paragraphe A de la licence générale N° 41 explique qu'on autorise l'achat et l'importation du Venezuela de biens ou de fournitures en relation avec cette licence. Cela concerne des diluants, des condensés, du pétrole ou des produits du gaz naturel. » Il est connu que les États-Unis cherchent des produits dérivés du pétrole pour leur propre marché intérieur, selon les reportages de ce pays qui se trouve face à une pénurie de ces produits.

En élargissant le cadre antérieur, cette licence est également l'expression des premiers pas vers une éventuelle ouverture du marché dans les Amériques et l'Europe dominé par les États-Unis, au pétrole vénézuélien.

Vielma souligne que Washington, « autorise l’achat de pétrole au Venezuela et évoque l'importation de matériel, et d’équipes au Venezuela (dans l'entreprise mixte). Cela est aussi un bénéfice important. »

Parmi les restrictions, la mesure étasunienne dit que Chevron, ne paiera ni impôts ni royalties à l’Etat vénézuélien. « Cela implique une perte nette de revenus, mais dans les conditions actuelles avec des exportations qui évitent le blocus, aucune entreprise qui travaille de façon furtive ne les paie. »

Et il continue: « Même si le brut vénézuélien est vendu à prix réduit et à des taux de fret très élevés (en raison du facteur de risque lié au fait d’agir en marge du blocus), il n'est pas prévu que le brut livré à chevron le soit à prix réduit, ni à des taux de fret élevé. Cela indique que ce que le pays ne perçoit pas en impôts et en royalties, s’agissant du pétrole fourni à Chevron, il le récupère en vendant au prix du marché, et sans tenir compte du prix du fret. Cette licence, bien qu'elle continue à être une expression abusive du blocus, n'en est pas moins favorable. »

Il faut noter que l'entreprise mixte est chargée de payer les impôts. Chevron n'a pas l'habitude de payer d'impôt mais les deux entreprises mixtes, Dominique P Dévé SA est l'actionnaire majoritaire : Petroboscán et Petropiar, toutes deux avec des infrastructures installé sur la frange pétrolière de l’Orénoque Hugo Chavez, oui.`

Pour finir, Vielma, note un bénéfice supplémentaire : « Chevron devra respecter ses engagements dans le pays en bolivars (en termes de salaires et en tant que sous-traitant de services), et changer des dollars en bolivars sur le marché intérieur, ce qui alimente le système de change. Ce n'est pas rien, dans le contexte actuel, » dans le cadre d'une montée de l'inflation produite par des dérèglements sur le marché des changes.

À tout cela, il faut ajouter une considération politique : la licence générale N°41 inscrit en toutes lettres que la stratégie de « plus importante pression » et d'asphyxie du Venezuela a échoué. Qu'on cherche à faire passer cette décision de l’OFAC pour une défaite du Gouvernement de Nicolas Maduro, pour Vielma, « en plus d'être ridicule, est une sinistre manœuvre narrative qui sert à faire la publicité à de fausses attentes parmi les naïfs et les mal informés. »

La déclaration conjointe sur les négociations vénézuéliennes au Mexique émise par les plus hauts représentants diplomatiques Antony J. Blinken (Etats-Unis), Josep Borrell (Union Européenne), Mélanie Joly (Canada) y James Cleverly (Royaume Uni), dit: « Nous confirmons notre volonté de revoir la politique des sanctions », suite aux résultats de la table de dialogue et de négociation.

Cette déclaration relie directement l’allègement d'échelle que les États-Unis pourraient appliquer au blocus financier et à l'embargo pétrolier du Venezuela et prend en compte la dérive des marchés énergétiques en pleine crise des chaînes de fournitures. Une situation de laquelle le Gouvernement de Joe Biden est le principal responsable.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/11/29/venezuela-la-clave-petrolera-del-segundo-acuerdo-parcial-firmado-en-mexico-con-la-oposicion/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/venezuela-le-petrole-dans-le-second-accord-partiel-gouvernement-opposition.html