Venezuela: Le Venezuela rejette la décision de l'UE de renouveler les mesures coercitives unilatérales contre le peuple vénézuélien

Communiqué:

TRADUCTION DE COURTOISIE

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA COMMUNIQUÉ

Le Venezuela rejette la décision de l'UE de renouveler les mesures coercitives unilatérales contre le peuple vénézuélien

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela rejette la décision malheureuse de l'Union européenne de renouveler, pour une nouvelle année consécutive, les Mesures coercitives unilatérales contre le peuple vénézuélien, annoncé le 11 novembre 2022.

Cette décision anachronique est une tentative d'insister sur une stratégie complètement erronée, avec laquelle l'UE n'a pas réussi, au cours des cinq dernières années, à atteindre son objectif de renverser le gouvernement bolivarien ou de détourner notre peuple de la voie politique inscrite dans notre Constitution.

Les Mesures coercitives unilatérales appliquées illégalement par l'Union européenne de manière préméditée, punissent et violent massivement les droits de l'homme du peuple vénézuélien, puisque leurs conséquences indirectes finissent par limiter l'accès aux aliments, aux médicaments, aux ingrédients primaires, aux machines, aux pièces de rechange et aux équipements nécessaires pour garantir les droits fondamentaux et assurer le développement normal de notre société.

La décision de l'Union européenne, publiée le jour même où le président Emmanuel Macron a publiquement manifesté sa volonté de soutenir les négociations entre le gouvernement vénézuélien et un secteur de l'opposition, est incohérente et constitue une gifle à l'initiative française appelée Forum pour la paix.

Nous répudions la politique malsaine consistant à recourir à ces outils de chantage politique, contraires aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, instituant une pratique dangereuse contraire aux principes du Droit international et de la coexistence pacifique entre les États.

Le peuple et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela insisteront pour poursuivre la défense de notre souveraineté, sur la base de nos principes constitutionnels, en réaffirmant à tout moment notre indépendance conquise il y a plus de 200 ans.

Caracas, le 12 novembre 2022

Source:

ambassade de la RépubliqueBolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/venezuela-le-venezuela-rejette-la-decision-de-l-ue-de-renouveler-les-mesures-coercitives-unilaterales-contre-le-peuple-venezuelien.html