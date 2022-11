Venezuela: Les sanctions de Trump contre le Venezuela "étaient vraiment brutales" déclare Alberto Fernandez.

Par :Marc Perelman

L'INTERVIEW © FRANCE 24, 14 novembre 2022

Le président argentin s'est rendu dans la capitale française, invité au forum de la Paix de Paris qui a eu lieu du 11 au 12 novembre.

Les remarques du chef de l'État ont été faites à propos de la question posée par un journaliste concernant la possibilité d’un dialogue politique entre le Gouvernement du président Nicolas Maduro et des oppositions, à propos de la rencontre qui se déroulait à Paris avec la médiation des présidents de la France Emmanuel Macron, de l'Argentine, Alberto Fernandez et de la Colombie Gustavo Pétro. Pour le Gouvernement vénézuélien, le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez était là et pour les ailes les plus radicale de l’opposition vénézuélienne, était présent l’ancienne maire Gerardo Blyde.

Jorge Rodriguez était l'envoyé spécial du Venezuela au forum de la Paix de Paris et il a confirmé que le Gouvernement du président Maduro était dans les meilleures dispositions pour avancer vers un accord général avec des oppositions vénézuéliennes.

Le président du Parlement vénézuélien a expliqué que tout le processus de recherche d'accords avec les oppositions au Venezuela et toutes les avancée des conversations avec celles-ci passent nécessairement par la levée de toutes les mesures coercitives unilatérales « qui ont porté cruellement atteinte au corps social et économique de toute la société du Venezuela » et ont été rééditées récemment par l'Union européenne, une action de Bruxelles fermement condamnée par l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique, Alba–TCP.

Pendant l'interview accordée à France 24, le président argentin, à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il pensait qu'il y avait une nouvelle opportunité pour le dialogue entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et les oppositions, a affirmé que des « pas importants » ont été faits vers de nouvelles conversations et que des membres des oppositions qui auparavant rejetaient toute négociation avec Maduro ont commencé à céder.

Il faut aussi souligner qu’après la réunion avec les présidents et Blyde, le représentant de l’aile la plus radicale des oppositions vénézuéliennes, l'Envoyé spécial Gouvernement vénézuélien au forum de la Paix de Paris, Jorge Rodriguez, s'est dit convaincu que « la voie du Venezuela est le dialogue, la suspension de toutes les sanctions illégales et le respect de la Constitution. »

